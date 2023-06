/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Při prvním pohledu na rezavé roury a trubky táhnoucí se napříč Dolní oblastí Vítkovic se plážoví volejbalisté a volejbalistky v roce 2018 vyděsili. Jenže po pár dnech na kurtu s téměř bílým pískem odjížděli s nadšením. Na turnaj v bývalém průmyslovém areálu J&T Banka Ostrava Beach Pro kategorie Elite 16, který se vyznačuje skvělou organizací a úžasnou diváckou kulisou, se od té doby rádi vracejí. Někteří přijeli letos už popáté.

„Musím říct, že beachvolejbalová komunita jsou fajn lidi. Myslím, že se to ukazuje i na atmosféře turnaje. Začíná to od hráčů a končí fanoušky,“ říká Marek Tesař, zástupce pořádající agentury Raul.

O Ostravě ve světovém beachvolejbale do roku 2018 nikdo nevěděl. Nápad uspořádat ve městě tak významnou akci se zrodil kde?

Šest let nazpátek jsme se začali bavit s Českým volejbalovým svazem o tom, že bychom rádi tradici světového beachvolejbalu vrátili do republiky. Dříve se konal v Praze, ale chtěli jsme najít nějaké unikátní místo, abychom vybočili z řady světových turnajů, které jsou většinou v tenisových areálech, kde se místo antuky naveze písek. Nebo na pláži jako třeba v Riu de Janeiro.

A objevili jste bývalou vysokou pec…

Vytipovali jsme si čtyři místa. Z hudebních festivalů jsem měl zkušenost s areálem v Dolních Vítkovicích, který se stal nejžhavějším kandidátem. Moc se nám tady líbilo, mile nás přivítal i pan majitel. Důležité kritérium také bylo, že Moravskoslezský kraj a město Ostrava uvěřily myšlence, že sem tuto unikátní akci přivedeme a podpořily ji. Všichni z toho teď máme radost.

Co bylo z hlediska organizace nejtěžší?

Být v Dolních Vítkovicích dobrým sousedem. Zakomponovat naše potřeby do možností areálu a přitom zůstat v jeho centru. Nabízelo se udělat kurty na festivalových plochách, ale to by pak už nebylo originální. To bylo asi nejtěžší a náš tým, který je skvělý, to vymyslel krásně, protože jsme v srdci areálu. A samozřejmě získat na akci finance. Bez podpory J&T Banky a Národní sportovní agentury by se udělat nedala.

Neobávali jste se, že v Ostravě nebudou mít diváci o beach zájem?

Inspirovali jsme se v zahraničí, kde akce světové série v plážovém volejbalu jsou jedna velká párty. Věděli jsme, že když se to dělá dobře a je u toho spousta doprovodných aktivit, bude tenhle formát fungovat. Samozřejmě to bylo něco nového, v tomto regionu není beachvolejbal zase tak rozšířený, takže jisté obavy jsme měli. Byli jsme ale přesvědčeni, že se nám to povede a kulisy Dolních Vítkovic tomu pomohou. Musím říct, že každým rokem sledujeme stále větší zájem nejen z řad fanoušků. I naši obchodní partneři sami říkají, že tady chtějí být. Nabaluje se to na sebe a je to čím dál úspěšnější. Teď už spíš řešíme, jak udělat areál větší, aby se sem vešlo víc lidí. Zájem je opravdu velký.

Podaří se „nafouknout“ tribuny? Vstupenky na víkendové boje play-off a o medaile byly letos nedostatkové zboží.

Už potřetí za sebou byly vyprodány obratem, z čehož jsme měli velkou radost, ale na druhou stranu jsme byli trochu smutní, že nemůžeme vyjít vstříc velkému zájmu, který o lístky byl. Do budoucna budeme řešit nějaké rozšíření, což není jednoduché, protože areál má určitá omezení. Věřím ale, že nějaké možnosti tam ještě jsou.

Na turnaj se každý rok slétávají největší světové hvězdy beache. Nemají nějaké speciální požadavky na organizátory?

O žádných nevím. Musím říct, že beachvolejbalová komunita jsou fajn lidi. Myslím, že se to ukazuje i na atmosféře turnaje. Začíná to od hráčů a končí fanoušky. Snažíme se, aby hráčské zázemí bylo maximální, rádi se sem kvůli němu vraceli a po celém světě vyprávěli, že je v Ostravě nádherný areál a kvalitní servis. Vždycky říkám, že výborný servis je to i z toho pohledu, že hrají v originálním místě a zároveň jim do šaten vedou eskalátory.

Dostáváte od účastníků zpětnou vazbu?

Ohlasy máme ze světové federace, která pokaždé dělá hodnocení turnaje, i od hráčů a hráček. Každý rok jsou spokojení a vždycky patříme mezi top tři turnaje na světě. Zpětná vazba je fakt strašně moc pozitivní. Myslím, že to dělají dvě věci – fanoušci a zázemí.

Musí vás těšit, že turnaj, který v roce 2018 začínal jako čtyřhvězdičkový, což nebyla nejvyšší úroveň, poslední dva roky patří do kategorie Elite 16.

Nad námi byla ještě kategorie Major. Vloni světová federace vybrala nejlepší turnaje a udělala z nich Elite 16. Za tři roky jsme si vybudovali takový kredit, že jsme se do této elitní společnosti dokázali dostat. Máme z toho radost a to je také důvod, proč do Ostravy jezdí nejlepší hráči a hráčky na světě.

Jde ještě turnaj, který patří mezi top tři na světě, něčím vylepšit?

Po sportovní stránce už těžko, ještě se nestalo, abychom v některé kategorii neměli olympijské vítěze, mistry světa nebo Evropy a další medailisty. I z tohoto pohledu je to fantastická záležitost, nejlepší beachvolejbal, který se dá nabídnout. Přáním je mít v turnaji víc úspěšnějších českých týmů a na tom intezivně pracuje volejbalový svaz. Snahou světové federace je, aby tyto akce byly velkou párty s krásným sportem. Jsem přesvědčený, že rezervy jsou v doprovodném programu, který by se dal rozšířit, aby naše pětidenní párty měla ještě větší grády.

Když se ohlédnete zpátky, uvízl vám některý z pěti ročníků v paměti víc?

Vždycky v paměti nejvíc utkví ten poslední. Ale ty největší emoce jsou spojené s úspěchem Čechů. Vítězství Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové hned v prvním ročníku, v dalších tři stříbra Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, to jsou pro mě ty největší momenty

Pětkrát a dost, nebo se můžeme těšit na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024?

Myslím si, že Moravskoslezský kraj a město turnaj vnímají jako krásnou akci, která už k Ostravě neodmyslitelně patří. I když se tady sportovních akcí děje hodně, vybudovali jsme si hezkou pozici a všichni usilujeme o to, abychom se v elitní světové sérii udrželi a turnaj mohli do Ostravy přivést i příští rok. Věříme, že by mohl být úspěšným vyvrcholením olympijské kvalifikace pro víc českých týmů, kterým se před domácími fanoušky hraje nejlépe na světě. I z toho důvodu budeme usilovat o to, abychom tady příští rok znovu byli. Kalendář se staví později, ale světová federace s námi počítá.