Domácí využili, že Ostravané měli za sebou dlouhou cestu a brzy se ujali vedení. Pak ale skóroval Šmíd, konverze se povedla Juchelkovi a stejný hráč pak přidal i další kop za tři body. „Bohužel ve 20. minutě musel Lukáš Šmíd střídat, protože si na místním ‚tankodromu‘ vyvrtl kotník,“ litoval Čech.

I přesto ale Mariánské Hory pokračovaly v dobrém výkonu a po pauze svůj náskok navýšily položením Mališe. „Zdálo se, že převezmeme režii zápasu. Opak byl ale pravdou,“ pokrčil rameny trenér, když Budějovice následně převzaly iniciativu a dobraly se k obratu na 22:15.

Se ztrátou odstupu se tak jako písek v přesípacích hodinách přesunula aktivita znovu na ruce a nohy hostů, vše pak vyústilo k pětky Juchelky a Haltofa. Minutu před koncem tak Sokol vedl o pět bodů. „Hraje se však do konce a přišel poslední výkop domácích. Po špatném zpracování a uplynutí hrací doby si domácí vzali položením pětky s prokopem vítězství zpět,“ přiblížil Čech.

Ostravskému mužstvu tak zbyly „jen“ dva bonusové body za čtyři položené pětky a prohru o méně než sedm bodů. „Nastoupili jsme bez pětice hráčů, kteří doléčují zranění, navíc jsme věděli, že na úvod to bude těžký soupeř, protože do Českých Budějovic se pro body jen tak nejezdí. To se potvrdilo. Soupeř měl nakonec více štěstí, utkání bylo vyrovnané a muselo být pro všechny přihlížející velmi zajímavé,“ byl rád Dalibor Čech, který zůstal pozitivní.

„Chlapi vstávali ve čtyři ráno, pět hodin se krčili v dodávce, odehráli těžký zápas a pak znovu pět hodin v autě. Další den navíc šli do práce. Klobouk dolů před všemi hráči – od prvního až po posledního,“ uzavřel Čech, jehož mužstvo se už v neděli 30. srpna porve o další body doma s Havířovem.

RC České Buďějovice – TJ Sokol Mariánské Hory 29:27 (5:10), pětky 5:4.

Body Mariánských Hor: Juchelka 10, Šmíd 5, Mališ 5, Haltof 5, Veselka 2.

Sestava Mariánských Hor: Badura, Dedek, Chalupa – Šmíd (Kučera), Stalcer, Chromulák, Urbánek – Mališ – Kotásek, Veselka – Bubela (Zmrzlík) – Juchelka, Haltof, Marek – Kratochvíl. Trenéři: Čech a Vann.