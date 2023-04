/FOTOGALERIE/ Tohle se jim povedlo! Na mistrovství republiky juniorů a juniorek v Hranicích reprezentovalo 1. JC Baník Ostrava čtrnáct judistů, což byl nejvyšší počet ze všech zúčastněných 58 klubů, a po jeho skončení se stal v Česku nejúspěšnějším. Hned šest svěřenců trenérů Miroslava Hvozdoviče a Dušana Kozy se v sobotu radovalo z medaile!

Judisté 1. JC Baník Ostrava vybojovali na sobotním mistrovství republiky juniorů a juniorek v Hranicích celkem šest medailí a stali se tak nejúspěšnějším klubem v Česku. | Foto: 1.JC Baník Ostrava/Bohdan Škoda

Tituly juniorských mistrů republiky na tatami vybojovali Šimon Křížek a Tereza Václavková, stříbro Tomáš Meixner, bronz Tomáš Potůček, Šimon Fulneček a Dominika Kuželová. Do top desítky ve svých kategoriích se z 1. JC Baník ještě prosadili pátý Filip Čebík a sedmý Dominik Motyka.

Celkem na českém šampionátu, který uspořádal klub Železo Hranice, startovalo v sobotu 156 závodníků z 58 klubů celého Česka.

Medaile judistů 1. JC Baník na MČR juniorů v Hranicích

ZLATO: Šimon Křížek (do 73 kg) - 4 vítězství, žádná porážka, Tereza Václavková (do 57 kg) - 3 vítězství, žádná porážka.

STŘÍBRO: Tomáš Meixner ( do 66 kg) - 4 vítězství, 1 porážka

BRONZ: Tomáš Potůček (do 81 kg) - 4 vítězství, 1 porážka, Šimon Fulneček ( do 90 kg) - 3 vítězství, 1 porážka, Dominika Kuželová (do 63 kg) - 2 vítězství, 1, porážka.

5. MÍSTO: Filip Čebík (do 73 kg) - 3 vítězství, 2 porážky.

7. MÍSTO: Dominik Motyka (do 90 kg) - 2 vítězství, 2 porážky.