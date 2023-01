Ostravská snowboardistka Keclíková má stříbro z evropské olympiády mládeže

„Je to úžasný pocit, nečekala jsem to. Byla jsem před startem nervózní, protože tak velký závod jsem ještě nejela,“ líčila Adéla Keclíková. „Ale individuální závod byl těžší, tam je to větší zodpovědnost sama za sebe.“

Společně s Kryštofem Minárikem nejprve porazili italskou dvojici. Pak německý tým číslo 2, následně německé jedničky a ve finále Bulhary. „Bál jsem se první jízdy proti Italům. Naštěstí vyšla, byť byla trochu nervózní. A pak už bylo vidět, že se naši jezdci chytli, jízdu od jízdy se zlepšovali. Kámen ze srdce mi spadl, když porazili německou jedničku. Na Bulhary si pak už věřili,“ líčil trenér obou závodníků Tomáš Kolesa.

Na rozdíl od Keclíkové nebyl její kolega Kryštof Minárik nervózní vůbec. „Neviděl jsem to tak úspěšně, jak to skončilo. Super závod. Vůbec je tu super atmosféra, všechny týmy bydlí pohromadě.“ Milovník seriálů, který na snowboardu začal jezdit v šesti letech, si pro mládežnickou olympiádu dal za cíl stupně vítězů.

Ve smíšeném týmu se mu to povedlo, individuálně byl velmi blízko, skončil šestý. „Hodně sněžilo, podmínky byly celkem brutální a trať těžká, takže jsem spokojený. Snad to vyjde příště.“