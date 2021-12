Dosáhne stejné popularity jako v Polsku FAME? "Byl jsem osloven promotérem akce Tomášem Le Sy, který je známým bojovníkem z Oktagonu MMA. Podobné akce se konají v Polsku pod organizací FAME a jsou divácky velmi atraktivní, věříme, že sklidí úspěch i u nás," říká Michal Peštuka, který se věnuje aktivnímu bojovému sportu a posilování dlouhodobě.

Impulsem bylo napadení na ulici

"Začal jsem v nějakých čtrnácti letech se sebeobranou, moc mě to nebavilo tak jsem přešel na wrestling. Od bojových sportů jsem přešel k basketu v tehdejším BK Prostějov, který jsem hrál dva roky. Pak mě ale přepadla na ulici banda kluků a já se neuměl ubránit. Rozhodl jsem se, že zkusím box," vypočítal dnes devětadvacetiletý chlapík své pestré sportovní začátky.

Představy o internetovém silákovi rozhodně nesplňuje.

"Já jsem toho názoru, že člověk musí nejen umět mluvit za počítačem, ale když už něco řekne, tak si za tím musí stát," vysvětluje YouTuber, jenž svá videa zveřejňuje pod jménem Psycho Michal a pokračuje: "Když se mi někdo nelíbí, tak mu to řeknu přímo do očí a nedělám okolo toho zbytečné divadlo. Co řeknu, to platí a jdu si tvrdě za tím."

Tiskovky? Velké divadlo

Předzápasové tiskovky jsou v MMA velkým divadlem.

"Někdy je to až přehnané. Bývá to ale většinou předem domluvené, říká se tomu trash talk. Já ale nejsem ten typ, který by něco hrál. Když někde vystupuji, tak je to opravdové," usmívá se urostlý bijec, který pracuje v sociálních službách.

V práci se stará o babičky a dědečky. "Pracuji jako pečovatel v domově důchodců. Považuji se za vyrovnaného člověka, který má rád lidi. Moje práce mě naplňuje a mám ji rád. Moje maminka dělala v pečovatelských službách celý život a já jsem k tomu od mala měl vztah," přiznal na první pohled zlý muž svou citlivou povahu, ale dodává: "Já jsem sice hodný člověk, ale dokážu přepnout na mód bestie. Zkrátka jak se chová někdo ke mně, dokážu se já zachovat k němu."

Premiérovým soupeřem bude velezkušený Filip Grznár. Michalovi byl na svatbě, ale kamarádi už nejsou.

"Strašně moc se těším. Soupeře znám, byl mi dokonce za svědka na svatbě. Měl jsem ho svým způsobem rád, ale on na tiskovce řekl, že už nejsem jeho kamarád… Mohl mi to říct na rovinu, asi ho naštvalo, že jsem souhlasil s tím, že půjdu proti němu," krčí rameny Peštuka.

"Svým způsobem mi ale pomohl. On ukončil naše přátelství a tím pádem si v hlavě nemusím nic promítat. Rozhodně mi pomohl s motivací, navíc mě veřejně podceňuje, což je taky dobře. Já děkuji všem lidem, kteří mě podceňují, protože mi to strašně pomáhá a žene mě to dopředu," dodává prostějovský YouTuber.

První večer bojovníků organizace Clash of the Stars se uskuteční v sobotu 22. ledna 2022 v Českém Těšíně. Vedle zápasu MMA mezi prostějovským Michalem Peštukou a Filipem Grznárem, se mezi sebou utkají další známé osobnosti z virtuálních světů. Do boje jde například pornoherečka Silvia Dellai, která se utká s OnlyFans hvězdou Holakys. Za YouTubery jde do akce Danny z TvTwixx, který společně se svojí partou například proslul díky ´útoku´ dělobuchem na autobus. Danny se utká s Vítkem z Fizi crew.