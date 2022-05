Mikulášek příliš chová publika neřešil. „Upřímně, je mi úplně jedno, co si myslí fanoušci. Nebudu nikomu vyvracet jeho názor, to je jeho věc. Říkám to často: nejsem čokoláda, aby mě měl každý rád,“ usmíval se rodák z Bohumína. „Já jsem taková ta zvláštní čokoláda, třeba s chilli. Prostě taková, kterou si málokdo koupí. Ať mě lidi milují, nebo nenávidí, je to jejich věc. Ať bučí, nebo jásají, aspoň vědí, kdo jsem,“ pokračoval.

Oktagon: Duel roku s Marpem za pískotu pro Vémolu. Triumfovali Sivák i Baba Jaga

I v ringu jednal spontánně a snažil si zápas užít. „Nekalkuluji, neplánuji, nejsem tak chytrý, bohužel. Užil jsem si to. Jediné, co jsem si neužil bylo, že na konci prvního kola jsem si zranil už tak zraněnou ruku, takže jsem vůbec nemohl boxovat naplno. A když jsem se snažil, bolelo to ještě víc. I kdybych ale odešel poražený, užil bych si to naplno,“ pronesl.

Na tiskové konferenci po skončení turnaje Milulášek i Kotalík přiznali, že čekali nerozhodný výsledek. „V zápase jsem se cítil docela dobře. Výsledek mě mrzí, byl jsem přesvědčený, že to bude remíza, nakonec to o bod uteklo. Mrzí to hodně, protože jsem si představoval, že ta má několikaletá etapa bude zakončena v O2 Aréně vítězstvím,“ prohlásil Michal Kotalík, který pokračoval.

Mikulášek po Oktagonu v Ostravě: Riskoval jsem život, Meliš by měl vzít odvetu

„Na druhé straně musím říct něco k Vaškovi. Jeho závěrečná řeč se mi líbila, plně s tím souhlasím. Nikdy jsem ho nepodceňoval, jsem rád, že zápas vzal, a že mi umožnil se skrze něj vrátit tak tak krásném galavečeru. Děkuji,“ dodal Kotalík.

Na to Mikulášek reagoval. „Já si také myslel, že to bude remíza,“ přiznal. „Já jsem vždy outsider. Od začátku v Oktagonu to tak je. Kdy já byl naposledy favorit?" ptal se. „Ale je to pro mě motivace dělat věci jinak. Každá příprava je film a konečný výsledek je má premiéra," dodal s tím, že nyní ho čeká odpočinek a dovolená.

Ohlédnutí za Oktagonem v Ostravě: Vyprodaná Aréna, Kozmova A4, miláček Jungwirth

Kotalík doufá, že si užije MMA comeback v červenci v Praze na Štvanici. „Je to nejhezčí gala a navíc jsem tam před čtyřmi lety končil, takže myslím, že by to tomu sedlo,“ doplnil na závěr Michal Kotalík.