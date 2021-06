„Modřiny i zranění se zahojí, vítězství ale zůstane,“ usmívá se v rozhovoru pro Deník osmadvacetiletý bijec, který dostal nejvíc zabrat ve čtvrtém kole, kde měl namále.

„Možná, že kdyby Apollo nezačal škrtit, ale dál mě mlátil, bylo by to ukončené. Takhle neměl asi sílu, aby to dotáhl,“ hodnotí David Kozma.

Kdy jste se poprvé viděl v zrcadle?

Asi hned po zápase. Hned jsem si vzal telefon, otevřel foťák a koukl se, jak vypadám. Nic hezkého to nebylo, ale k tomu sportu to patří. Nedá se nic dělat.

Byl jste už takhle dobitý?

Jednou už jo, po zápase s Monsterem (Petrem Knížetem), ale teď je to ještě o kousek víc.

Jaké pocity vás zahalily po té pětikolové bitvě?

Jako by mě přejel vlak. Na zápas jsem pozval i kamarády z Karviné s tím, že to případně oslavíme, ale musím se přiznat, že jsem toho nebyl schopný. Okamžitě jsem jel domů, těšil jsem se do postele, protože jsem se cítil hrozně. Nemohl jsem nic dělat, jen jsem ležel a v podstatě ležím doteď.

David Kozma po Oktagonu 24. Foto: facebook Oktagon MMAZdroj: facebook Oktagon MMA

Ani nic dobrého jste si nedopřál?

Rád bych to oslavil aspoň jídlem, ale tím, že mám jazyk na pět stehů, můžu jen tekuté věci. Házím do sebe jogurty, přesnídávky a tak. To mě mrzí, protože bych to zajedl hamburgerem, nebo pizzou. Ale teď jdu na operaci, pak nějaké dva týdny rehabilitace a snad bude vše v pořádku. Aspoň se najím.

Co na to řekli rodiče, nebo přítelkyně?

Všichni byli šťastní. Taťka byl na turnaji osobně, mamka ne, ta se na to nedívala, protože nemá ráda ten stres. Ale až přijedu do Karviné, tak mám u ní vítězný bramborový salát. Přítelkyně mě lituje, ale je také šťastná, že jsem vyhrál. Ta zranění se zahojí a bude vše, jak bylo, budu relativně jako nový, ale výhru mi už nikdo nevezme a to je nejdůležitější.

Asi tady platí heslo tenisty Radka Štěpánka, že vítěz není unaven, viďte?

Unavený jsem byl hodně, ale samozřejmě radost z vítězství to všechno přebije, takže se to vlastně vynuluje. (usmívá se)

Jak hodnotíte zápas, jehož průběh byl zrcadlový proti tomu, co se čekalo? Vy jste vládl úvodu, pak se ale karta obrátila.

Já myslím, že první kola šly za mnou, třetí nevím, čtvrté už za Apollem, protože měl to škrcení, mlátil mě na zemi, takže tam jsem měl namále. Páté kolo ale naštěstí bylo moje. Čím to bylo, nevím. Každý zápas je jiný, nelze předpovědět, co se stane, nicméně základní predikce vyšla. Vyhrál jsem na bodya hlavně srdcem, protože Apollo je lepší zápasník ve všech směrech boje. Na zemi, v postoji, ve wrestlingu, ale já tím tlakem a silou vůle jsem vyhrál. Nejdůležitější zbraň.

Měl jste ve čtvrtém kole blízko k tomu, abyste to odklepal?

Ještě jsem nad tím nepřemýšlel, nechtěl jsem to, ale nachystal si mě dobře a už jsem si říkal, že jestli se teď nehecnu, tak prohraju. Kousl jsem se a podařilo se mi z jeho sevření utéct. Za to jsem rád. Možná, kdyby nenasadil škrcení, a místo toho mě mlátil, tak by to bylo ukončené, ale naštěstí začal škrtit, na což už asi ve čtvrtém kole neměl sílu, aby to utáhl. V prvním kole by mohlo být vymalováno. Díkybohu za to.

Byla to tedy jeho taktická chyba?

Je to možné, ale v pozdějších kolech už člověk moc nepřemýšlí nad taktikou, nad tím, co dělá. Prostě jede na autopilota, tělo je unavené, taktika jde stranou a asi ho nenapadlo, že kdyby mlátil dál, asi by vyhrál.

Po čtyřech kolech to bylo 2:2. Byl jste nervozní před vyhlášením, jestli vám pás zůstane?

Vždy, když je zápas na body, si člověk není jistý a nervozita tam je. Třeba v říjnu s Kertészem to bylo podobné. Já se jako vítěz cítil a naštěstí rozhodčí to viděli stejně. A fakt, když jsem si pak ten zápas pouštěl ze záznamu, tak jsem vyhrál zaslouženě.

To si ale nemyslel soupeř, který se na tiskové konferenci vyjádřil, že vyhrát měl on. Co jste si o tom pomyslel?

Právě, že to bylo na tiskovce, takže v té chvíli neviděl ten zápas zpětně. Na záznamu to pak můžete vidět úplně jinak. Že se cítil jako vítěz, je v pohodě, ale pokud by si ho pustil a viděl z jiného pohledu, mluvil by jinak.

Je sice krátce po zápase, ale už rozmýšlíte, co dál?

Čeká mě menší pauza, dám si volnější léto, a další zápas bych měl mít až v prosinci v Ostravě, kde bych chtěl obhajovat. Ještě nevím s kým, ale asi udělají pyramidu, jejíž vítěz vyzve mě.

Do weltru chce jít také veterán UFC Bojan Veličkovič, což by byl pořádný vyzyvatel, co myslíte?

Jeho zápas jsem ještě neviděl, takže ho neznám, ale obecně těch potenciálních soupeřů je tam více. Kromě Veličkoviče Britto, Monster, tak uvidíme, kdo z toho vyjde.

Umíte si představit odvetu s Petrem Knížetem, tentokrát ale jako titulový zápas?

Samozřejmě. Ten zápas bych chtěl, zvlášť pokud to bude chtít i on a dostane se k tomu. Nevím, jestli se už necítí starý na pět kol, ale když bude ve formě, rád si to s ním dám.

Šampion Oktagonu David Kozma. Foto: Oktagon MMAZdroj: Deník/David Hekele

Titul jste získal už počtvrté, potřetí jste ho obhájil. Je těžké sbírat motivaci do další práce, jelikož víc v Oktagonu už získat nemůžete? Ledaže byste šel do jiné váhy a dobýval ji.

Není to těžké, zvlášť teď, kdy jsem sice titul měl, ale proti sobě jsem měl kvalitního soupeře. Nejkvalitnějšího v kariéře, takže motivace byla. Navíc titul v sedmdesát sedmičce nabývá větší a větší váhu, je to nejnašlapanější kategorie v Oktagonu, je tam řada kvalitních zápasníků, a cena toho titulu tím stoupá. Vždyť jsem ho poprvé získal proti Gáborovi Borárosovi, který je teď na dně žebříčku, a nyní jsem ho obhájil proti veteránovi UFC. Moc si toho titulu cením a jsem rád, že jsem ho tolikrát obhájil.

Z UFC se ale tedy ještě neozvali?

To ještě ne. (úsměv) Aspoň o tom nevím, protože se neozývají mně, ale týmu. A jelikož nikdo nic neříkal, tak se asi nic neděje. Pokud by na to došlo, musel bych se poradit s týmem. A i kdyby, je otázkou, jestli má pro mě smysl jít do UFC, a být tam neznámý zápasník na dně žebříčku, nebo být tady král. To bych si musel zhodnotit, navíc do toho mluví víc lidí, než jen já.

A jiná zahraniční štace a organizace ve hře není?

Asi ne a ani k tomu nevidím důvod, když dneska ti zahraniční zápasníci vozí Oktagon tady. Jsem spokojený. Nezápasím jen proti Čechům a Slovákům. Teď to bylo proti borci světového formátu a není důvod jít jinam.