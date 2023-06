V Baníku byla nějak zavedena práce s mládeží, sportovci jako takovými, a nastavené ambice. Zhruba sedmdesátce členů se to ale přestalo líbit, a než aby se přeli a hádali, zamířili jinam. „Jsem za to šťastný, protože lidé, kteří se do toho zapojili, mají jednotnou vizi, myšlenku, to, s čím jsme byli nespokojení, můžeme změnit, zapracovat na tom a jít si vlastní cestou. Tím, že jsme nový klub, který se teprve buduje, není nás moc, tak i atmosféra uvnitř je jiná, zdravější,“ líčí po zhruba sedmi měsících fungování Jiří Svoboda.

Trenér juda byl jedním z iniciátorů odchodu. „Cítili jsme potřebu změny, chtěli jsme pracovat jinak s mládeží a sportovci, přičemž prostředí univerzity nám přišlo jako ideální spojení. Chceme se správně a erudovaně věnovat dětem, i lidé jsou tady výborní. Vědí, jak ke sportovní přípravě přistupovat,“ vysvětluje Svoboda.

Do karet mu hraje také fakt, že klub má zastoupení i na sportovním gymnáziu a může tak nabídnout ještě víc. „Dětem, které k nám přijdou, dáváme dlouhodobou vidinu do budoucna. Z gymnázia mohou jít rovnou na univerzitu, přičemž to není jen o sportu, ale i o vzdělávání,“ podotýká.

Dosud jsou v klubu nejstaršími dorostenci a dorostenky do osmnácti let. „Ale není to u nás jen o judu, snažíme se zapojit širokou veřejnost včetně dospělých. Přimět třeba rodiče dětí ke sportu a pohybu, kdy máme třeba kurzy sebeobrany i kruhové tréninky,“ láká eventuální zájemce Jiří Svoboda.

TALENT OSTRAVSKÉHO JUDA: ÚSPĚCHY I ZRANĚNÍ

Pochlubit se ale USK může i řadou talentů. Tím možná největším je nyní Kristýna Kaszperová. Ačkoli je mladé judistce teprve čtrnáct, ovládla už republikový šampionát do osmnácti a jednadvaceti let, připsala si triumf na Evropském poháru v Ázerbájdžánu a kvalifikovala se na mistrovství Evropy do Portugalska. To však musela o víkendu kvůli měsíc starému zranění kotníku vynechat. „Samozřejmě to mrzí, chtěla bych tam jet, dala bych do toho vše, protože mě stálo velké úsilí se tam dostat, ale nešlo to,“ říká talentovaná sportovkyně.

„Prala jsem se na evropském poháru v Polsku, dala jsem v boji špatně nohu, a jelikož soupeřky jsou značně těžší, než já, tak mi kotník přilehla. Křuplo mi v něm, ale neřešila jsem to. Šla jsem dál, zatejpovalo se to, ale v semifinále mě hodila na zem a už jsem nevstala,“ popisuje s odstupem několika týdnů Kaszperová.

„Asi by to šlo absolvovat v omezené míře, ale riziko prohloubení zranění bylo příliš velké a zbytečné. Byl by to nesmysl,“ přidává se i Jiří Svoboda, který je v klubu trenérem kategorie U16, do které Kristýna Kaszperová patří.

USK Judo Ostrava. Trenér Jiří Svoboda a Kristýna Kaszperová.Zdroj: USK Judo Ostrava

Ani sama zápasnice proti vůli doktorů jít nechtěla. „Aby se mi to pak nevracelo. V plánu mám se tam dostat zase za rok, kdy budu zase lepší, zkušenější a třeba budu mít větší šanci na dobrý výsledek,“ zůstává sebevědomá a pozitivní.

KASZPEROVÁ: ASI NEBUDU U SOUPEŘEK OBLÍBENÁ

Byť ještě nemá ani občanku, výškou se vyrovná dospělému muži. Právě tento faktor považuje za svou výhodu, bez ohledu na to, že v kategorii nad 70 kilogramů soupeří se staršími a mnohdy výrazně těžšími judistkami. „Vyrostla jsem rychle, tělo na to není zvyklé. Nicméně soupeřky bývají menší, spíše podsaditější. Pro mě je to výhoda, protože se jim nemusím podřizovat, lépe můžu zápas vést, kontrolovat. Na druhé straně ony mají vyšší váhu,“ přiznává Kristýna Kaszperová.

Přesto ale umí vítězit. „Jak to vnímají? To netuším. Asi ne moc dobře, když je porazí někdo o pět let mladší, ale i tohle se stává. Asi u soupeřek nebudu moc oblíbená,“ směje se. „Ale rozhodně je to zkušenost, protože i kdybych je neporazila, tak jsem ráda, že se peru s někým, kdo toho má za sebou více,“ dodává Kaszperová.

USK Judo Ostrava. Kristýna Kaszperová při zápase.Zdroj: USK Judo Ostrava

S judem začínala ve třech letech, když jednou v Ostravě-Přívoze procházela s rodiči kolem haly Sarezy. „Mamka nadhodila, že bychom se mohli podívat na judo. Líbilo se mi to, hned jsem věděla, že tohle chci dělat a od té doby se u něj držím,“ popisuje.

Že z Baníku zamíří s řadou trenérů a kamarádů do USK, měla brzy jasno. „Jsem ráda, že klub vznikl, protože minulý nebyl v tom moc dobře nastavený. Věděla, o co půjde a jak to bude probíhat. Když jsem pak dostala podrobnosti, rozhodla jsem se jít tímto směrem,“ přibližuje. „Mám tady možnosti, jak na sobě pracovat a přibližovat se cíli, což se mi daří,“ nastiňuje, že tou ambicí je pochopitelně olympiáda. „Příští rok v Paříži ještě ne, ale za pět let by to mohlo vyjít,“ doufá Kristýna Kaszperová.

Vychovávat vrcholové sportovce má za cíl i vedení USK Judo Ostrava. „Právě zmíněným spojením s gymnáziem se mohou judu věnovat naplno. Myslím si, že Kristýna je jedním z adeptů. Svým nastavením, sny a současnou výkonností,“ myslí si Jiří Svoboda.

„Naší představou je, aby sportovci nebyli na vrcholu v mládeži. Na to spousta trenérů a klubů tlačí, ale dál už pak ty děti nedojdou. Vyhoří, přestane je to bavit. My chceme, aby došli do hlavního produktivního věku, věnovali se sportu dlouhodobě až do seniorské kategorie a nakonec něco dokázali. To je hlavní úspěch, když se dostanou na mistrovství Evropy, světa, nebo olympiádu,“ uzavírá Jiří Svoboda, místopředseda a trenér USK Judo Ostrava.