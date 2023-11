/FOTOGALERIE/ V současnosti je jich 85, jsou z celého Moravskoslezského kraje, věnují se 25 sportovním odvětvím, jsou zdraví i s handicapem. Co všechny spojuje? Centrum individuálních sportů Ostrava (CISO), které je na jejich cestě za nejlepšími výkony, rekordy a medailemi podporuje. Už dlouhých osmnáct let.

Snowboardisté Adéla Keclíková a Kraštof Minárik. | Foto: CISO

Na každoročním listopadovém slavnostním setkání, které proběhlo na VŠB-TU Ostrava, byli oceněni nejúspěšnější z nich za rok 2023. Squashista Viktor Byrtus, snowboardisté Adéla Keclíková a Kryštof Minárik, boxerky Veronika Zajícová a Julie Poledníková, atletka Barbora Malíková, střelkyně Sára Karasová a stolní tenista Šimon Bělík za medaile, které získali na světových a evropských akcích. Plavci Tobias Kern, Ondřej Slavík a Samuel Hübscher, handicapovaní atleti Miroslava Obrová a Ondřej Bartošek a vzpěračka Vendula Šafratová za nové české rekordy.

„Někteří sportovci mají ještě vrcholy v listopadu a prosinci, kde mohou být úspěšní. Ty pak oceníme dodatečně,“ vysvětlila Taťána Netoličková, ředitelka CISO.

Medailová žeň v Itálii: ke stříbru snowboardistka Keclíková přidala i zlato

Úspěchy mladých moravskoslezských talentů, kteří na sebe upozorňují doma i v zahraničí, bývalou vynikající atletku pod dívčím příjmením Kocembová, vicemistryni světa z roku 1983 a evropskou halovou šampionku 1984 v běhu na 400 metrů, moc těší.

„Mám z toho velkou radost. S finanční podporou Moravskoslezského kraje, města Ostravy, sponzorů a nadací se nám podařilo dát dohromady prostředky, ze kterých jsme schopni přispět sportovcům na přípravu a zajistit jim základní věci na tréninkový proces,“ vysvětlila Taťána Netoličková, jak se CISO podílí na výkonnostním růstu talentů v regionu.

Český rekord kraulaře Slavíka mile překvapil. Je rád, že ho vrátil do Ostravy

„Bez našich podporovatelů bychom nemohli fungovat. Až když jsem začala dělat tuto práci, zjistila jsem, jak drahé jsou závodní plavky, kimona, tretry a další věci,“ přiznala ředitelka CISO, které vzniklo v roce 2005.

„Skloubit sport se studiem je náročné. Pomáháme i s individuálním studijním plánem, aby mohli odcestovat na závody nebo za přípravou. V kraji je slušný výběr vysokých škol, a když jim uděláme podmínky, nemají důvod odcházet jinam,“ přiblížila další pomoc pro talentované sportovce v regionu.

Triumf v Kanadě: ostravský squashista Byrtus má první titul. Štěstím padl k zemi

Na slavnostním setkání pro ně CISO připravilo i velké překvapení. „Podařilo se nám zajistit videovzkaz od Ester Ledecké. Měli jsme tam i Květoslava Svobodu pro plavce a Rudu Kraje pro boxery,“ prozradila Taťána Netoličková.

Co vycházejícím hvězdičkám zkušené olympijské hvězdy řekly? „Blahopřály jim k dosaženým úspěchům, medailím a rekordům. Do budoucna jim popřály hodně štěstí, zdraví a pohodu. Naše děcka mi pak psala maily, že je to mile překvapilo a měla z toho velkou radost,“ potěšila ředitelku CISO odezva mladých sportovců.

CISO pomáhá už patnáct let sportovcům z kraje. Úspěchy talentů ukáže výstava

Ocenění sportovci CISO za rok 2023:

Viktor Byrtus, squash - 1. na ME družstev

Adéla Keclíková, snowboard – 1. a 2. na EYOF mix a jednotlivci

Kryštof Minárik, snowboard - 1. na EYOF mix a 3. na MSJ týmový závod

Veronika Zajícová, box – 2. a 3. místo na MSJ

Julie Poledníková, box - 2. na ME kadetů

Barbora Malíková, atletika - 3. na světové univerziádě na 400 m časem 52,66 s

Sára Karasová, střelba – 3. na světové univerziádě v soutěži družstev

Šimon Bělík, stolní tenis - 2. na ME družstev

České rekordy:

Tobias Kern, plavání - štafeta

Ondřej Slavík, plavání – štafeta, 50 m v. zp.

Samuel Hübscher, plavání - štafeta

Miroslava Obrová, atletika handicapovaní - vrh koulí 7,23 m, oštěp 16,60 m

Ondřej Bartošek, atletika handicapovaní - 200 m 30,13 s

Vendula Šafratová, vzpírání - do 20 let nadhoz 100 kg, dvojboj 176 kg