Velice smutný večer pro jednoho z nejsledovanějších domácích zápasníků. Fanoušky zbožňovaný i nenáviděný Václav „Baba Jaga“ Mikulášek si na své konto připsal další krutou porážku, kterou mu protentokrát uštědřil v začínající organizaci Fabriq MMA absolutní nováček mezi profesionály Robert Koky. Pětatřicetiletý rodák ze severní Moravy navíc z vyhroceného duelu překvapivě sám odstoupil. „Už mě to přestalo bavit,“ tvrdil rozčílený fighter na pozápasové tiskové konferenci.

Český zápasník a kontroverzní postava MMA scény Václav "Baba Jaga" Mikulášek. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Pomalu se začíná zdát, že organizaci Fabriq MMA není na jejím začátku přáno. Tedy alespoň co se hladkého průběhu galavečerů týče. Uplynulý turnaj „proslul“ zápasem Slováka Gábora Borárose, jenž je aktuálně vyšetřován za údajné prodání svého klání, tentokrát se o nevšední pozornost fanoušků pro změnu postaral kontroverzní zápasník Václav Mikulášek.

Pětatřicetiletý rebel ze severní Moravy, známý rovněž pod přezdívkou „Baba Jaga“, přijal zajímavou nabídku nastoupit v hlavním zápase večera, přestože teprve před nedávnem oznámil po porážce s Ole Magnorem definitivní konec v kleci. Důvod? „Nemám chuť, nevím…Prostě když to necítí srdce, hlava musí poslouchat,“ soukal ze sebe na pražské Štvanici.

Po pár týdnech ale rychle otočil kormidlem. Veřejně se přiznal, že momentálně prochází opravdu těžkým životním obdobím, nicméně účast na třetím turnaji přislíbil. A promotéři vzrůstající domácí organizace tak měli o největší lákadlo pro fanoušky postaráno.

Nedovolené údery stály Mikuláška bod

Navíc když Mikuláškovi postavili do cesty nováčka Roberta Kokyho, jenž svého příštího soupeře postupně vyprovokoval k tradiční ostré výměně názorů. Mezi oběma zápasníky to vřelo na sociálních sítích i předzápasové tiskové konferenci, kde už zkušenému fighterovi došla trpělivost.

„Ten tvůj vzkaz, že chcípnu a že jsem zm*d. Na kluka v tvém věku to není vůbec pěkný, takhle si dovolovat na staršího. Tak, jak mě naučili staří, tak já naučím tebe. A to je být pokorný. Když to neumíš, tak tě to holt někdo musí naučit. Ahoj, uvidíme se v sobotu, lásko,“ vzkázal „Baba Jaga“ na adresu Kokyho.

Samotné vyvrcholení večera však nakonec zůstalo daleko za očekáváním. Hned první ostrý kop Mikuláška totiž skončil v rozkroku soupeře, za což byl okamžitě napomenut hlavním sudím. Zápas byl několikrát přerušen i v dalším průběhu, zejména právě kvůli nedovoleným úderům favorita.

K poslednímu varování došlo v závěru úvodního kola, když se rozjetý Mikulášek trefil loktem přesně do zátylku Kokyho. Tento úder už pořádně namíchl i rozhodčího Voborníka, jenž přes celou klec hlasitě zakřičel: „Ještě jednou a bude ti stržen bod!“

Vzápětí následoval vyrovnaný souboj na obou stranách, který se svého rozuzlení dočkal až ve třetím kole. O něco aktivnější Mikulášek se opět trefil do soupeřova suspenzoru, za což už mu byl odečten slibovaný bod. Pětatřicetiletý zápasník měl ovšem dojem, že Koky bolestivou grimasu schválně nahrál, aby od sudího získal potřebnou pauzu na odpočinek.

Odklepal jsem si vyhraný zápas, mrzelo Jagu

Stěžování ale nepomohlo. A tak se naprosto frustrovaný „Baba Jaga“ rozhodl, že ze zápasu odstoupí. Před zraky fanoušků sám poklepal na zem a po vyhlášení vítěze urychleně zamířil do útrob stadionu v Trnavě. Konec zápletky, který nikdo nečekal.

„Jsem nas**ný. Vadí mi některé věci, s tím mám problém poslední dobou ve své hlavě. Už mě to přestalo bavit. Čekal jsem od toho zápasu něco jiného. Ne, že přede mnou bude Koky tři kola pořád utíkat jak pos**ná baba a pokaždé, když ho trefím, tak zakřičí bolestí,“ řekl Mikulášek.

Český MMA zápasník Václav 'Baba Jaga' Mikulášek.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

Zápas přitom neměl rozjetý vůbec špatně. „Víceméně jsem si odklepal vyhraný zápas, což je horší část toho všeho. Dokonce jsem si četl o tom, že jsem ten zápas prodal. Neměl jsem ale důvod, protože tu hlavu jsem mu chtěl fakt urvat a snažil jsem se,“ mrzelo kontroverzní ikonu české MMA scény.

„Štvalo mě to, jak to bylo zbytečně prodlužované. Nebylo to vůbec potřeba. A tak jsem jednal tak, jak umím nejlíp, a to zkratovitě. Prostě takový už jsem, bohužel,“ zakončil Mikulášek, jenž si to chtěl se svým soupeřem vyříkat i dlouho po skončení zápasu. To už ovšem nedovolili organizátoři akce.

Český zápasník a někdejší soupeř Karlose Vémoly si tak na své konto připsal již dvanáctou porážku, přičemž z posledních osmi duelů prohrál hned šestkrát. Za to Koky si v Trnavě připsal vydařenou premiéru mezi profesionály.

Mnohem závažnější otazníky však aktuálně visí kolem zkušeného bijce. Přijde ještě jeden comeback, nebo tohle byl skutečně poslední hřebíček do Mikuláškovy rakve?