Závěr derby se nesl ve znamení velkých emocí. Petr Bohačík dokonce dostal diskvalifikační chybu a musel opustit palubovku. „Neumím udržet emoce, více to nechci a nemohu rozebírat,“ řekl bezprostředně po utkání. Na mysli měl nejspíše výkon rozhodčích. „Porážka mrzí, nehráli jsme špatně. Výsledek vypadá jasně, ale ten Opava navýšila až v koncovce,“ poznamenal šestatřicetiletý basketbalista. „Měli jsme velké tréninkové manko. Hráli jsme bez rozehrávačů, ale kluci to zvládli. Na svůj tým jsem hrdý,“ podotkl Petr Bohačík.

Černá série skončila! Opava vyhrála derby a potvrdila druhý flek

Opava nešla do derby zrovna v nejlepším rozpoložení. Prohrála čtyři zápasy v řadě a dostala se do menší krize. „Opavské zápasy sledujeme. Měla herní výpadek, pak hrála čtyři zápasy během osmi dnů. Jela šest hodin na sever, kde prohrála. Nezvládla i druhý zápas a dostala se do křeče. O krizi bych ale rozhodně nemluvil. Navíc ji chybí i trenér Czudek. Petr je zkušený trenér, který dokáže dobře reagovat na vývoje zápasů. Jsem si jistý, že Opava začne opět sbírat vítězství, je na to dost zkušená,“ komentoval aktuální opavskou situaci zkušený basketbalista.

Petr Bohačík loňskou sezonu v opavském dresu dohrával, pomohl Czudkově výběru k zisku stříbrných medailí. Fanoušci Opavy na něj nezapomenuli. V závěru, když opouštěl palubovku, vyvolávali jeho jméno. „Dva tři roky zpátky nemyslitelné, že by mě měli takto rádi,“ pousmál se ostravský veterán. „Rval jsem se za Ostravu, oni se takto zachovali. Potěšilo mě to, od opavských fanoušků to bylo hezké,“ zakončil povídání Petr Bohačík.