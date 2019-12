„Úroveň volejbalu nebyla moc vysoká. Sety vyhrával ten, kdo udělal méně chyb,“ připustil Matjaz Hafner, trenér hostů. Ostravu, která minutou ticha uctila památku obětí ranní tragédie v porubské fakultní nemocnici a k utkání nastoupila s černými páskami na dresech, srazily na kolena v koncovce 1. setu. Pomohla tak svému soupeři otočit nepříznivý stav 22:23 na 25:23.

„Celý zápas byl jako na houpačce,“ poznamenal Nejc Pušnik, slovinský smečař a kapitán rakouského týmu, po druhém dějství. V něm jasně dominovala Ostrava, ve třetím zase hosté.

„Urvaný čtvrtý set nám dal naději,“ vrátil se ostravský kouč Jan Václavík k dramatické koncovce, v níž jeho svěřenci od stavu 24:22 udělali tečku až při čtvrtém setbolu (27:25). „Šťastně jsme to dotáhli do tie-breaku, ale ten jsme soupeři dali úplně zadarmo, bylo to strašné,“ zklamaně přiznal domácí smečař a kapitán David Janků po prohrané 5. sadě 9:15.

„Ze zápasu nemám dobrý pocit. Poslední dobou se nám nedaří udržet koncentrace víc než tři sety, to nás hodně trápí,“ dodal Janků. „Čtyři sety to bylo jako na houpačce, jednou jsme vedli my, podruhé soupeř,“ konstatoval slovenský univerzál Peter Mlynarčík, který obléká dres Aich/Dobu.

„Dařila se nám obrana na síti, tam jsme se drželi. Zápas rozhodly naše chyby, v útoku jsme jich udělali sedmnáct a na podání dvaadvacet, což je set a půl pro soupeře,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér Václavík. Odveta se hraje 18. prosince v rakouském městě Bleiburg.

Pohár CEV volejbalistů - 1. zápas 1. kola:

VK Ostrava - SK Zadruga Aich/Dob (Rak.) 2:3 (-23, 17, -22, 25, -7). Rozhodčí: Hulka (Ukr.) a Pindral (Pol.), čas: 124 min., 450 diváků.

Ostrava: Ihnát 19, Sedláček 14, Podlesny 1, Janků 14, Marcyniak 10, Dvořák 14, libero Sobczak - Vancl 1, Štefko, Šoltys 1. Trenér: Václavík.

Aich/Dob: Landfahrer 19, Hruška 6, Mlynarčík 14, Kolev 15, de Alcantara 8, Palgut 3, libero Steiner - Stelmach, Kasnik, Grabmüller 2. Trenér: Hafner.