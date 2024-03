„Nechtěly jsme, aby to bylo jen na tři zápasy, je to takový hořkosladký konec,“ zklamaně přiznala Sandra Skřivanová, zkušená univerzálka a kapitánka Ostravy, která předcházející dva čtvrtfinálové duely shodně prohrála 0:3.

„I když to podle výsledku a průběhu úplně nevypadá, byla to sakra těžká série,“ oddechl si kouč Prazažen Stanislav Mitáč po postupu do semifinále.

„První vyhrané domácí utkání nás zklidnilo a v Ostravě, kde jsme hráli vabank, se nám podařilo vyhrát. Věděli jsme, že třetí bod bývá nejtěžší, a to se i ukázalo. Ostrava za nepříznivého stavu, stejně jako v Českém poháru, začala solit servis a vycházelo jí to. Soupeř dnes hrál velmi dobře a uvolněně, protože už neměl co ztratit,“ připomenul Stanislav Mitáč bitvu obou týmů v pohárovém Final Four.

Ostravanky únorový duel o pohárový bronz v Kutné Hoře z nepříznivého stavu 0:2 na sety srovnaly na 2:2, padly až ve zkráceném tie-breaku 11:15.

Kromě druhého setu nemělo ani čtvrtfinále extraligy jednoznačný průběh. Na esa z podání byl souboj vyrovnaný 7:7, na body z bloků ale vyhrál Olymp 14:7. „Bylo vidět, že Ostrava už neměla co ztratit, od třetího setu do toho šla naplno a podařilo se jí v koncovce třetí sady několik es. O to víc jsem ráda, že jsme to zvládly ve čtvrtém setu,“ zářila štěstím Veronika Dostálová, libero a kapitánka Pražanek.

„V sérii jsme se chtěli dostat dál, ale nevyšlo to. První dvě utkání jsme hráli při zdi, byla to taková strategická válka. Ve třetím jsme předvedli nejbojovnější výkon. Škoda, že jsme takto celé čtvrtfinále nezačali,“ mrzelo trenéra TJ Ostrava Zdeňka Pommera.

„Musíme začít nanovo a poučit se z této těžké série, kdy jsme od začátku tahali za kratší konec,“ dodal zkušený kouč hostů.