Basketbalisté NH Ostrava prohráli výborně rozehraný středeční ligový zápas 11. kola nadstavby v Děčíně 89:93 a zůstávají na osmém místě tabulky. Domácí si pojistili třetí příčku.

NH Ostrava – Děčín 93:72 (NBL – 4. kolo nadstavby A1, 18. 2. 2022). | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Nová huť sahala na palubovce favorita po vítězství. V průběhu třetí čtvrtiny vedla až o čtrnáct bodů, ještě dvě minuty před koncem pak těsně 87:86, koncovku však nezvládla a padla. Problémy? Hloupé ztráty a zbytečné fauly.

„Pro nás hořká pilulka. O výhru jsme se připravili sami. Přijeli jsme s nastavenou hlavou na vítězství a 35 minut jsme si za tím šli. Ale pak jsme se potopili vlastními chybami a darovali výhru Děčínu,“ smutnil trenér Ostravy Adam Choleva.

„Jsem rád za naši energii. Za to, že jsme se drželi plánu, ale bohužel k výhře to nevedlo. V závěru jsme několikrát stupidně ztratili míč, udělali nesportovní faul, a tím jsme Děčín dostali zpět do zápasu. Před pěknou kulisou pak bylo těžké je zastavit,“ dodal Adam Choleva.

NBL – 11. kolo nadstavby (středa 29. 3. 2023):

Děčín – NH Ostrava 93:89 (21:26, 45:44, 67:74)

Nejvíce bodů Děčína: Nichols 26, Walton 25, Kroutil 18, Pomikálek 13. Body Ostravy: Morgan 21, Majerčák 20, Mathon 17, Bohačík 13, M. Svoboda 13, Týml 3, Šmíd 2. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Melichárek. TH: 41/27 – 22/14. Trojky: 10:13. Doskoky: 35:44. Fauly: 19:28. Diváci: 815.