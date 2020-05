V domácí Renomia Ženské basketbalové lize (ŽBL) to tým dotáhl k vítězství v nadstavbové skupině B, tedy na celkové 6. místo. V tabulce se dostal hned za elitní pětici složenou ze suverénního USK Praha a celků bojujících o cenné kovy (Sokol Hradec Králové, KP Brno, Žabiny Brno, Slavia Praha).

SBŠ tradičně sází na odchovankyně z vlastní mládežnické akademie. Dostatek příležitostí v ŽBL dostávají dorostenky z kategorie do 19 let, které vedení pak doplní několika posilami ze zahraničí, od kterých sbírají mladé Češky zkušenosti.

Do ligového ročníku vstoupily basketbalistky z haly Tatran velmi dobře a po šesti zápasech se s třemi výhrami držely na 5. místě. Pak na ně ale padla herní krize a sérii čtyř porážek v řadě odnesl trenér Ladislav Pavlát. Ten se přesunul k mládeži a na lavičce ho vystřídal prezident klubu Kamil Havrlant s Kamilem Fajtou, kteří tým vedli do konce sezony. Částečně se změnil i hráčský kádr, po Vánocích se nevrátily Američanky Jaquanna Murrayová s Tiffany Jonesovou, naopak přišla Srbka Nevena Markovičová.

Změna na trenérském postu zřejmě zabrala, protože ostravský tým následně zaznamenal několik velmi důležitých výher, které ho odpoutaly ze dna tabulky a vrátily zpět do boje o play-off. Vítězství v Chomutově nebo překvapivé zdolání Slavie v posledním kole základní části vyneslo SBŠ výbornou výchozí pozici pro nadstavbu. V ní pak stačilo vyhrát dva ze tří zápasů a bylo z toho 6. místo, než byl ligový ročník předčasně ukončen. Fanoušci se tak nedočkali čtvrtfinálové série proti favorizovanému KP Brno.

Jméno SBŠ nezapadlo ani ve dvou mezinárodních soutěžích. V menší Středoevropské lize CEWL se Ostravě bohužel nepodařilo postoupit z těžké základní skupiny B, v níž dvakrát vyhrála a to stačilo na 4. místo. Zato v Evropské lize EWBL předvedla parádní tažení, které okořenilo i pořadatelství jednoho z turnajů, kdy do haly Tatran dorazily tři elitní evropské celky. V základní skupině SBŠ vyhrála čtyři ze sedmi zápasů a podařilo se jí ze 4. místa postoupit do čtvrtfinále. V něm narazila na Žabiny Brno, jednoho z favoritů celé soutěže, který si zajistil účast ve Final Four. To už ale neproběhlo.

„Jsme velmi spokojeni s výsledky v lize i pohárech. Škoda, že nemohlo dojít na play-off,“ hodnotil sezonu Kamil Havrlant, prezident klubu a zároveň trenér. „Součástí úspěchu byla rozhodně nová spolupráce se skupinou ČEZ, díky jejichž podpoře jsme mohli získat lepší zahraniční hráčky a také podpořit mládež, kterou máme nejsilnější v regionu. Není jednoduché v Ostravě získat podporu pro sport,“ konstatoval Havrlant.

Koronavirovou krizí přišel klub také o možnost uspořádat už 25. ročník mimořádně úspěšného velikonočního mládežnického turnaje Ostrava Easter Tournament, kterého se každoročně účastnilo přes 1800 basketbalistů a basketbalistek z celé Evropy.