Hosty vedl za vítězstvím kapitán Šiřina, který zaznamenal stejně jako v pondělí proti Pardubicím double-double za 27 bodů a 11 asistencí. Domácí držel dlouho ve hře americký rozehrávač Alleyn, autor třiceti bodů.

„Po té pauze to byl od nás 37 minut dobrý zápas. Ztratili jsme pak bohužel koncentraci v obraně a udělali jsme nějaké chyby. Těch soupeř využil, dal tři trojky ze tří útoků za sebou, utekl na jedenáct bodů, uklidnil se a v pohodě to dohrál,“ řekl trenér Ostravy Peter Bálint.

„Ještě jsme se pak snažili, abychom nedostali stovku, což se nám ale nepovedlo. Zápas hodnotím celkově pozitivně a klukům jsem za dobrou práci, i když s chybami, poděkoval. Kromě trojek jsme odehráli s jedním z top týmů v české lize vyrovnanou partii,“ dodal Peter Bálint.

„Zápas byl až do 38. minuty vyrovnaný. Rozhodla pak naše silná minutovka, kdy jsme dali tři trojky v řadě a odskočili. Kluky můžu pochválit za bojovnost, chtěli jsme tady ale hrát chytřeji,“ prohlásil kouč Opavy Petr Czudek.

Po první čtvrtině byl hodně rozladěný. „Vstup jsme měli špatný. Bavili jsme se hlavně o koncentraci v obraně, no a první čtvrtina byla od nás lážo plážo. Bylo to pomalé, statické. Naštěstí jsme to ale do půlky stáhli a nakonec zápas otočili,“ uzavřel Petr Czudek.

NH Ostrava – BK Opava 94:106 (32:24, 52:50, 69:70)

Body: Alleyn 30, P. Bohačík a Waterman po 15, Šmíd 12, R. Pumprla 10, Svoboda 9, Havlík 3 – Šiřina 27, Gniadek 17, Švandrlík 14, Zbránek 12, Slavík 11, Jurečka 9, Bukovjan 7, Kvapil 5, Mička 4. TH: 25/14 – 20/15. Trojky: 12:17. Doskoky: 35:35. Fauly: 23:26.