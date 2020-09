Se Svitavami prohrávala Ostrava ještě na začátku čtvrté čtvrtiny o jedenáct bodů, přesto se nevzdala a v samém závěru zásluhou namlsaného Američana Alleyna dokonala velký obrat. „Pořád jsme bojovali, opakovaně se vraceli do zápasu,“ řekl kouč Nové huti Peter Bálint.

„Hodnocení je pozitivní. Měli jsme tam spoustu dobrých věcí a hlavně, závěr jsme zvládli lépe. Mužstvu gratuluju,“ chválil Bálint. Výborné utkání odehrál jeden ze dvou cizinců v týmu, Justus Alleyn, který zaznamenal 12 bodů. K těm přidal 3 doskoky a 3 asistence.

"Pro nás je to fantastické vítězství. Všichni nechali na palubovce maximum, bojovali jsme do posledních sekund a nakonec jsme za to byli odměněni. Hlavně v koncovce jsme skvěle bránili a to rozhodlo. Odvedli jsme jako tým výbornou práci," řekl Justus Alleyn.

O dva dny později už se rvala Ostrava u velkého šampiona. A překvapivě s ním celou první půli držela krok. Skóre 40:46 vypadalo více než sympaticky. Nakonec z toho byla přijatelná porážka 75:95. Dařilo se druhému Američanovi, Zanu Watermanovi, střelci 21 bodů.

„První poločas byl z naší strany výborný. V tom druhém už nám došly síly. Nymburk ještě není v top formě, přesto je silný. Přeskákal nás, protože nám pod košem citelně chyběl Petr Bohačík, který má potíže s kolenem. Týmu nemám co vyčíst,“ uzavřel Peter Bálint.

Ten zatím odvádí dobrou práci. Ostravané se i přes těžký los a náročný program drží po pěti zápasech s bilancí 2:3 na sedmém místě. Jak výhry nad USK Praha, tak Svitavami, jsou velice cenné. Naopak všechny jistě mrzí domácí ztráta s Hradcem Králové.