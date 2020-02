„Byli jsme impotentní až invalidní. To, co jsme předvedli, bylo zoufalství,“ nešetřil kritikou trenér Ostravy Peter Bálint.

„Brno nás ve všem přehrálo. Poločas ještě ušel, pak to ale sklouzlo do antibasketbalu,“ podotkl Bálint. „Chyběl doskok, pět útočných je katastrofa. K tomu dvacet ztrát, to je hrůza. Doufám, že se z toho vzpamatujeme, máme na to tři týdny,“ dodal Peter Bálint.

Jeho protějšek byl naopak spokojený. „Konečně jsme byli v plné síle a z týmu jsem cítil velkou energii,“ pochvaloval si kouč Brna Lubomír Růžička.

Další utkání odehraje Ostrava 29. února, kdy v domácí hale Tatran přivítá Hradec Králové.

Brno – NH Ostrava 86:59 (23:16, 45:36, 69:51)

Nejvíce bodů Brna: Farský, Nehyba a Roby po 15, Smithson 13.

Body Ostravy: Newkirk 15, Calloway 12, Holsey 10, P. Bohačík a R. Pumprla po 6, Šmíd 5, Páleník 3, Svoboda 2.

Rozhodčí: Baloun, Jeřáb, Ulrych. TH: 22/15 – 16/10. Trojky: 11:3. Doskoky: 46:32. Fauly: 18:20. Diváci: 467.