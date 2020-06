Moravské finále je na programu v pondělí 1. června a sledovat ho můžete na kanálu tvcom.cz. „Hrálo se mi dobře, postoupil jsem, takže si nemůžu na nic stěžovat. Mohl jsem vyhrát celou skupinu, což se nakonec nepodařilo, ale nic to nemění na tom, že jsem v regionálním finále,“ řekl Radek Pumprla.

„Je navíc super, že se podařilo dostat do dalšího kola také Filipovi. Bylo by super, kdyby se nám dařilo i nadále,“ dodal Radek Pumprla. Do Moravského finále dále zasáhnou Radek Farský, Jan Kozina, Šimon Puršl a Matěj Svoboda. Do play-off postoupí nejlepší kvarteto.