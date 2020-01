Český šampion posledních let vyhrál před osmi stovkami diváků v hale Tatran po kolektivním výkonu jasně 111:84. Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body domácí kapitán Petr Bohačík, jeho mladší bratr Jaromír zaznamenal v dresu mistra 11 bodů.

„Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním byl Nymburk rychlejší, důraznější, přesnější, lepší ve všech činnostech. My byli neukáznění, neměli doskok a nevraceli jsme se do obrany. V poločase tak bylo rozhodnuto,“ uznal kouč Ostravy Peter Bálint.

Stav po první půli byl 34:65. „Musím ale dát hráčům kredit za to, že to nezabalili, a že to neskončilo o šedesát bodů. Začali jsme jim hrát více do těla a byli jsme důslednější. Naopak Nymburk už hrál ve volnějším tempu,“ vykládal Bálint.

„Pro zranění nám chyběl Holsey, navíc nový hráč Heinzl měl potíže s kotníkem, a tak jsme hráli na pivotu jen s Bohačíkem, což je proti Nymburku těžké,“ uzavřel Peter Bálint. Nová huť je s bilancí 3:14 předposlední, Nymburk to má 19:0 a ligu vede.

NH Ostrava – Nymburk 84:111 (17:30, 34:65, 67:94)

Body Ostravy: P. Bohačík 24, Newkirk 23, R. Pumprla 12, Šmíd 10, Svoboda 6, Palenik 3, Snopek, Heinzl, Lukáč po 2. Nejvíce bodů Nymburka: Peterka 15, Kříž 14, Hankins 13, J. Bohačík 11. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Karafiát. TH: 22/11 – 19/16. Trojky: 5:13. Doskoky: 24:45. Fauly: 18:22. Diváci: 800.