Nová huť podlehli v sobotním utkání 5. kola nadstavbové skupiny A2 po nezvládnutém závěru Brnu 77:80.

Svěřenci trenéra Petera Bálinta po třech čtvrtinách vedli, ale v posledních šesti minutách zaznamenali pouhé čtyři body a propadli se na předposlední místo tabulky o skóre za Hradec Králové a právě Brno.

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém se týmy střídaly ve vedení, bylo to vlastně pořád nahoru a dolů. Nasazení bylo vysoké, mělo to svou kvalitu. Možná nám chybělo na konci více štěstí,“ řekl domácí kouč Bálint.

„Bohužel jsme měli až příliš mnoho ztrát a horší pohyb míče. To bylo ale zase dáno dobrou obranou soupeře,“ dodal Peter Bálint, který narážel na čtrnáct ztrát. Další zápas odehraje Ostrava v sobotu 14. března v Hradci.