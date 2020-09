/FOTOGALERIE/ Nabitý týden mají za sebou basketbalisté NH Ostrava. Ve středu 16. září se svěřenci kouče Petera Bálinta střetli s USK Praha, v neděli 20. září se představili na palubovce Ústí nad Labem. A dosáhli na první vítězství v sezoně.

Ústečtí basketbalisté v zápase s Ostravou, KNBL 2020/2021. Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček | Foto: Deník / Daniel Brzák

To urvali ve 2. kole proti Pražanům, které přehráli 87:83. „Odehráli jsme to dobře. Do hry jsme vnesli potřebnou energii, byli jsme agresivní, aktivní na doskoku. S výkonem jsem byl spokojený,“ řekl trenér Nové huti Peter Bálint.