Již v sobotu 23. září vstoupí basketbalisté NH Ostrava do nové sezony atraktivním derby s mistrovskou Opavou a se speciálním logem, které poukazuje na oslavy 70. výročí klubu. V hale Tatran začne očekávaný zápas v 15.30 hodin.

NH Ostrava (tisková konference před startem sezony 2023/2024). Zprava generální manažer Tomáš Ostarek, šéf Tomáš Vrátný, trenér Adam Choleva, kapitán Štěpán Svoboda a tiskový mluvčí Václav Mrkvica. | Foto: NH Ostrava

„Všichni už se těšíme na novou výroční sezonu. První zápas s Opavou nás určitě bude čekat vyprodaná hala, která nás požene vpřed,“ řekl novinářům na úterní tiskové konferenci Tomáš Ostarek, generální manažer NH Ostrava.

„Také jsme hrdi na to, že při této příležitosti můžeme ocenit basketbalové legendy našeho klubu,“ doplnil Tomáš Ostarek s tím, že bohatý program začne v sobotu již ve 14.30 hodin, samotný zápas s Opavou se rozehraje v 15.30 hodin.

Tým trenéra Adama Cholevy prošel před sezonou značnou obměnou. Skončili Morgan, Mathon, Radukič, Belikov, Šmíd, Havlík a Petr Bohačík, jenž ukončil kariéru. Naopak do mužstva přišli Američané Jeter, Weaver a Williams. Novým kapitánem je Štěpán Svoboda, asistentem pak Nihat Gürbüz.

„Zahraniční posily dostanou mnoho prostoru, aby ukázaly, že dokážou být platné. Chci po nich kvalitní výkony, brali jsme je, aby byli lídry týmu. Určitě to bude ještě chtít čas, aby si to sedlo, já v to věřím,“ prohlásil trenér NH Ostrava Adam Choleva.

NH Ostrava pro sezonu 2023/2024.Zdroj: NH Ostrava

„U zahraničních hráčů vždy chvilku trvá, než si na sebe zvykneme, ale tím, že nás spojuje basket, tak tam si člověk tu cestu najde. Navíc já jsem už za těch osm let, co jsem v šatně, zažil kromě Američanů třeba také Slováka, Izraelce či Srba, takže v komunikaci problém nevidím,” pousmál se nový kapitán mužstva Štěpán Svoboda.

V přípravě odehrála Ostrava osm zápasů, sedm vyhrála. S 1on1 Team Washington (86:70), Lučencem (93:72), Olomouckem (97:88), Prievidzou (77:75 a 73:75), Opolí (83:68), St. Pöltenem (82:81) a Handlovou (95:84).

„S přípravou nejsem úplně spokojený, jelikož týmy se kterými jsme hráli, nepřijely v tom nejsilnějším složení. Máme mladý tým, který čeká v sobotu proti Opavě křest ohněm, tak uvidíme, jak na tom budeme,“ podotkl kouč Adam Choleva.

V minulé sezoně skončila Ostrava na 6. místě, ve čtvrtfinále play-off vypadla po výsledku 1:4 na zápasy s pozdějším finalistou z Děčína. „Můj osobní cíl je skupina A1. Když se do ní probojujeme, tak se pak může dít cokoliv,“ dodal trenér NH Ostrava.