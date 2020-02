Svěřenci trenéra Petera Bálinta vedli nad favoritem v poločase o devět bodů, ale o náskok ve třetí čtvrtině přišli a v jejím závěru byl rázem stav 60:65.

Domácí se ale brzy oklepali a nakonec Severočechy přetlačili, když v posledních třiceti vteřinách proměnili sedm z osmi trestných hodů.

Ostravané se blýskli 16 útočnými doskoky. Nejlepším střelcem byl s 18 body Nábělek, double-double zaznamenal Američan Calloway za 13 bodů a 11 doskoků.

„Málem jsme si to ve druhém poločase prohráli. Dovolili jsme Ústí vrátit se do zápasu a pak se to táhlo až do konce. Uhráli jsme se v závěru díky šestkám,“ řekl kouč Nové huti Peter Bálint.

NH Ostrava – Ústí nad Labem 91:86 (20:23, 48:39, 62:65)

Body Ostravy: Nábělek a Šmíd po 18, Calloway 13, Holsey a R. Pumprla po 11, Heinzl a Páleník po 7, P. Bohačík 4, Svoboda 2. Nejvíce bodů Ústí: Svejcar 22, P. Houška 18, Čampara 15, Šotnar 12. Rozhodčí: Vondráček, Linhart, Jedlička. TH: 34/29 – 21/18. Trojky: 8:10. Doskoky: 47:35. Fauly: 27:22. Diváci: 400.