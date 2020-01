Nová huť prohrávala čtyři minuty před koncem o šest bodů, následně zahodila pět trestných hodů, přesto domácí přetlačila.

„Začali jsme trochu vlažněji, rychle jsme se ale do zápasu dostali. Dvacet minut jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Posílali jsme si míč a chodili do rychlých protiútoků,“ řekl trenér Ostravy Peter Bálint.

„Ve druhém poločase ale přišly části, kdy jsme přestali hrát, vypouštěli jsme obranu a nechávali soupeři volné střely. A to nás málem stálo vítězství,“ dodal Bálint.

„Tým chválím za pouhých osm ztrát, to je skvělé číslo. Klasicky mě ale mrzí náš výpadek, když jsme šli z plus třináct na minus šest. Naštěstí jsme to ale uhráli,“ uzavřel ostravský křídelník Radek Pumprla.

Další zápas odehraje Ostrava v sobotu od 17.30 hodin v domácí hale Tatran proti Olomoucku.

Brno – NH Ostrava 83:85 (20:18, 39:43, 64:63)

Nejvíce bodů Brna: Krakovič 22, Farský 17, Novotný 13. Body Ostravy: Newkirk 23, P. Bohačík 20, Calloway 9, Holsey 8, Šmíd 8, Nábělek 7, Heinzl 6, R. Pumprla 4. Rozhodčí: Blahout, Vošahlík, Hecl. TH: 19/18 – 34/20. Trojky: 7:5. Doskoky: 38:37. Fauly: 27:19. Diváci: 257.