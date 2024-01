/FOTOGALERIE/ Pere se s nástrahami letošní Dakarské rallye, která je podle mnohých extrémně těžká. Ostravský Martin Prokeš je zatím po nedělní sedmé etapě na 43. místě průběžného pořadí. Jako nováček týmu Orion – Moto Racing Group se dostal do druhé poloviny, překonal například obrovské duny v poušti Empty Quarter v Saudské Arábii. „Je to fakt nejtěžší závod planety, dřina a odříkání. Nejtěžší je deficit spánku,“ hlásil přímo z Dakaru.

Motorkář Martin Prokeš z Ostravy - Krásného Pole je na Dakaru nováčkem týmu Orion – Moto Racing Group. | Foto: Orion - MRG & Ondřej Záruba

Specializuje se na off-road maratony v motoristických soutěžích. Má rád dlouhé kilometrové přejezdy na motorce. Devět let jezdil dlouhé závody, v minulém roce například celkově triumfoval v kategorii Moto 2. To, co ale zažívá Martin Prokeš na letošní Dakarské rallye, nečekal. „Je tady všechno – dobrodružství, nebezpečné situace, neskutečné terény a obrovská dřina,“ popsal Prokeš, který je součástí týmu Orion – Moto Racing Group.

Za sebou má třeba přetěžkou dvoudenní etapu v poušti, kde museli překonat účastníci více než 600 kilometrů v dunách. A přespávat mohli v bivaku, kam se jim podařilo dojet. „Sáhli jsme si s kluky na dno, fakt těžká etapa. Podařilo se mi dojet na 360. kilometru, v bivaku jsme postavili stany, ohřáli si vojenské jídlo, které jsme tam dostali. A ráno se zpátky převléknout do mokrých věcí a dokončit zbylých 260 kilometrů speciálky,“ vyprávěl Prokeš. Ano, v noci ze čtvrtka na pátek nemohli závodníci být se svými týmy a v bivacích neměli sprchu nebo záchod.

V sobotu pak měli volný den. Bylo potřeba si odpočinout, vždyť Prokeš měl za sebou stovky kilometrů v dunách, které dosahovaly výšky 300 metrů. „Duny jsem jel snad potřetí v životě. Trvalo mi půl dne, než jsem přišel na to, jak je pořádně zdolat. Ale myslím, že každá duna je jiná – třeba měkká nebo tvrdá, pokaždé se to musí řešit individuálně,“ doplnil Prokeš, který byl spokojený s výsledkem před volným dnem.

„Zatím je to dobré, rád bych se dostal do cíle. Je to můj první Dakar a je třeba sbírat zkušenosti,“ věděl Prokeš, který do druhé části Dakaru má jasný plán: „Chtěl bych dojíždět bez pádu, ať nemají kluci moc práce s technikou a poprat se ještě o lepší výsledek.“ Prokeš zároveň spoléhá na zkušenosti českého týmu, za který jezdí například Martin Michek nebo Milan Engel – tedy už etablované hvězdy Dakaru, které jsou schopné prohánět také soupeře z bohatších továrních týmů.

„Kluků se ptám na různé věci, mají obrovské zkušenosti. Když něco nevím, poradí mi. Jinak je to skvělý tým, kde všechno funguje. Zkrátka profíci,“ dodal Prokeš, který rovněž vnímá velkou podporu z Ostravy. „Je obrovská, například od skvělých partnerů, bez kterých bych tady nestartoval. Poté rodina, přítelkyně, všichni fandí a tlačí mě dopředu.“

V neděli nováček Prokeš dokončil etapu na 46. místě a v průběžném pořadí je třiačtyřicátý. Nevyhnul se jednomu pádu. „Přihodil se mi v dunách, přelétl jsem jednu seknutou dunu. Motorka skončila na mně, musel jsem se tam sbírat,“ popisoval bojovník z Krásného Pole. „Byla to hodně dlouhá speciálka, v těch kamenech mi to moc nejede. Když je takový terén, raději zvolním, nechci to tam rozbít.“

Autor: Jiří Uhlíř