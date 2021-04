Utkání však nebylo zdaleka tak jasné, jak by se podle skóre mohlo zdát. FBC gólem Malajky vedlo, pak sice srovnal Sladký, ale domácí drželi vyrovnaný stav až do 33. minuty. Následně ale ještě ve druhé třetině Rytíři vstřelili tři branky a tím v podstatě rozhodli.

„Tam se zápas zlomil, ale naproti jsme tomu šli už v první třetině, po které bych se nedivil, kdybychom vedli 3:0. Měli jsme čtyři tutovky, ale nedáme gól,“ řekl kouč FBC Tomáš Svačinka. „Zlom pak nenastal po gólu na 2:1 nebo 3:1, ale hned od první minuty druhé třetiny, kdy nás Vítkovice dostaly pod tlak, my se z toho podělali a přestali dělat to, co se dařilo do té doby. Nechali jsme je hrát na míčku a to je špatné,“ pokračoval Svačinka.

Hostující trenér Pavel Brus viděl klíč k výhře ve druhé brance svého týmu. „Když jsme dali gól na 2:1, tak jsem cítil, že jsme se začali rozjíždět, dařilo se nám, byli jsme v tempu. Naopak FBC to srazilo. Byla to důležitá branka,“ hodnotil trenér Vítkovic Pavel Brus. „Neříkám, že první třetina byla z naší strany špatná, ale FBC ji zahrálo dobře, bylo v tempu, nahecované a my se z toho dostali až na začátku druhé části,“ dodal Brus.

Vítkovice tak už v sobotu mohou rozhodnout o postupu do semifinále. „Musíme se změnit v hlavách, protože když Vítkovice odskočí na jeden dva góly, my se z toho poděláme a přestaneme dělat, co si říkáme,“ nastínil Tomáš Svačinka. „Myslím si, že po těch třech zápasech víme, že máme kvalitu na to, abychom to ukončili, ale bude to těžké. Důležitý bude začátek zápasu,“ uzavřel Pavel Brus.

FBC Ostrava – Vítkovice 3:11 (1:1, 0:3, 2:7)

Branky: 1. Malajka, 50. Lípový, 57. Šubert – 38. a 54. Delong, 42. a 59. Bräuer, 19. Sladký, 33. Gattnar, 34. Šebesta, 41. Besta, 41. Hájek, 45. Kuczera, 60. Hubálek. Rozhodčí: Čížek – Laštovička. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 0:3.