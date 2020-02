V hale Tatran Slovanku porazily po prodloužení 71:65. „Bylo to těžké,“ vrátil se k dramatickému průběhu zápasu Kamil Havrlant, trenér a prezident ostravského klubu. Na začátku totiž Ostrava dostala ledovou sprchu, první desetiminutovku prohrála 6:19. „Hráli jsme naprosto tragicky. Střelecky to byla úplná hrůza, vůbec nic nám nešlo,“ zklamaně konstatoval kouč.

Bodové manko SBŠ smazala ve třetí čtvrtině (50:48) a ještě čtyři vteřiny před koncem utkání vedla 61:59. „V závěru jsme dvě minuty nedali koš, soupeř se dotáhl a šlo to do prodloužení,“ kroutil hlavou Havrlant.

To si ale Ostrava pohlídala. „O to je naše výhra cennější. Když se prohrává, musí se za to vzít a pak se to otočí. Pro holky je to dobré i po mentální stránce. A to nám chyběla klíčová hráčka Eilidh Laura Simpson, která má problémy s lýtkovým svalem,“ prozradil trenér SBŠ.

Jeho svěřenkyně ve čtrnácti odehraných ligových kolech včera uspěly teprve počtvrté, kromě Mladé Boleslavi v této sezoně porazily ještě Strakonice a Chomutov. V desetičlenné tabulce jim patří 7. místo, jejich soupeřky jsou předposlední.

Liga basketbalistek - dohrávka 11. kola:



SBŠ Ostrava - Mladá Boleslav 71:65 pp (6:19, 22:31, 50:48 - 61:61). Body SBŠ: Cloninger 21, Markovič 18, Dickey 14, Grbič 12, Motyčáková 6. Nejvíc bodů hostů: Williams 19, Mahlerová a Fučíková po 10.