Největší drama se odehrálo v koncovce první sady. Ostrava v ní vedla 23:22, místo zakončení ale odvracela setbol Sokolek a pak nevyužila svou šanci úvodní dějství uzavřít. Podařilo se to hostům při druhém pokusu. „Vlastním nedůrazem jsme nedohráli první set. Poté jsme úplně nepochopitelně po druhém hladce vyhraném setu přestali hrát a mysleli si, že se to vyhraje samo,“ vrátil se kouč TJ Ostrava Zdeněk Pommer k získané druhé sadě 25:16.

„Absolutně jsme si nepřihrály balon. Měla jsem strach, že se to odrazí i dále, ale naštěstí se to nestalo. Dnes jsme hlavně plnily taktické pokyny, které jsme si stanovily a vyhrály,“ radovala se po trenérka Frýdku-Místku Alexandra Dedková po dalších dvou sadách, v nichž se na přihrávce přestalo dařit domácím.

„Nedůrazností a zbytečnými chybami jsme si soupeře rozehrály, a stejné to bylo na začátku čtvrtého setu. Vedly jsme, ale potom jsme úplně přepnuly a soupeř nás přehrál,“ neskrývala zklamání Sandra Skřivanová, zkušená kapitánka TJ Ostrava.

„Chyběla nám větší dravost, úplně nepochopitelně jsme si soupeře rozehráli. Hráčky si budou muset sáhnout do svědomí a zlepšit přístup. To, že prohráváme o tři body, vůbec nic ve volejbale neznamená, naopak nás to musí nakopnout a ne, že svěsíme hlavy,“ označil domácí kouč Zdeněk Pommer důvod třinácté prohry svého týmu v sezoně.

Ostrava zůstala v tabulce sedmá s náskokem bodu před osmým Olympem Praha, devátý Frýdek-Místek na ni ztráci body dva.

Extraliga volejbalistek - 25. kolo:

TJ Ostrava – TJ Sokol Frýdek-Místek 1:3 (-25, 16, -21, -19)

Rozhodčí: Peloušek a Novák, čas: 105 min., diváci: 250.

Ostrava: Buvinič 15, Jedličková 10, Skřivanová 14, Bauerová 12, Hadáčková 5, Kašparová 4, libero Jančová - Chládková, Dabrowska, Výtisková, Jasečková. Trenér: Zdeněk Pommer.

Frýdek-Místek: Mello 16, Shumeiko 6, Livingston 12, Strušková 16, Dvořáčková, Petrová 17, libero Teperová - Zajícová 1. Trenérka: Alexandra Dedková.