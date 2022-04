Se svým vozem Ford Focus WRC se totiž probojoval díky skvělému výkonu v posledním měřeném úseku, kde Kopeckému nadělili 18 vteřin! Na osminásobného českého šampionu v konečném součtu zbyla až bronzová příčka, protože je dokázal přeskočit i Filip Mareš. Protože vítězný Pech startuje ve voze WRC a nemůže pomýšlet na prventsví, po premiérovém podniku sezony se tak vyhoupl do čela průběžného pořadí seriálu právě stříbrný Mareš.

„Snažili jsme se a myslím si, že jsme odvedli výkon, který byl v těchto podmínkách možný. Poslední vložka byla náročná. Pršelo, chumelilo, bylo tam bláto, bylo to strašně mokré a uklouzané. Takové podmínky Vaškovi svědčí. V minulosti jsem byl schopen s kluky bojovat, ale letos to prostě nešlo,“ přiznal v cíli novinářům a ČTK zklamaný Kopecký.

Třebaže soutěžák z Opočna diktoval tempo závodu a držel si soupeře na „zádech,“ nakonec ztratil výhru v posledním 20kilometrovém úseku. „Začali jsme spolupráci s novou pneumatikářskou firmou, s Pirelli, a teď to musíme vyhodnotit tak, abychom získali co nejvíce dat,“ naznačil 40letý nejlepší automobilový závodník posledních sezon, že problém mohl být i v pneumatikách.

„Když člověk vede celý závod a o první místo přijde na poslední erzetě, tak je zklamaný. Nedá se ale nic dělat. Na startu jsem měl radost, že je sucho, ale to bylo jeden kilometr. Pak byla trať vlhká a hned jsem si říkal: 'Ó, jé'. Snažili jsme se a za výkon se nestydím. Neříkám, že to bylo stoprocentní, protože ty kola tolik v těchto podmínkách tolik neznám, ale bylo to velice blízko limitu,“ dodal dvojnásobný vítěz Valašky.

OBRAZEM: Po sobotě je v čele Valašské Rally šampion Kopecký

Naopak vítěz Václav Pech na cílové rampě ve Valašském Meziříčí zářil štěstím a radostí. „Letošní ročník byl kvůli rozmarům počasí neskutečně náročný. Všechno vyvrcholilo v poslední erzetě, ale myslím si, že všichni tři jsme jeli pořád stejné tempo. Co nám dovolilo nastavení auta a obutí. A nám to možná v závěru vyšlo trošku lépe,“ cítil Pech.

Dvě erzety před koncem byl ještě třetí a na Kopeckého ztrácel 13,5 sekundy. „Že bych se mohl dostat na vedoucí příčku mě v tu dobu nenapadlo, ale také jsme se nevzdal. Po celý závod jsme stejně jako ostatní udělal řadu chyb, které ale pramenily z klimatických pdomínek a kluzkého povrchu. Na trati bylo hodně bahna. Jednou jsme dokonce byli venku, jednou nás pozlobilo auto, ale nakonec jsme vše dohnali a povedlo se,“ radoval se předloňský český šampion.

PODÍVEJTE SE: Páteční den Valašské Rally objektivem Jiřího Hejtmánka

Spokojený byl i průběžně vedoucí muž MČR v rallye Filip Mareš. „Získat skalp Honzy v tak těžkém závodě je pro nás něco fantastického. A s Vaškem jsme prohráli o kousek. Gratuluji mu, i přese všechno jsme spokojení,“ přiznal lídr. „Dá se říct, že jsme byli všichni tři vyrovnaní. V součtu je z toho pro nás druhé místo, z pohledu bodů do mistráku jsme první, takže maximální spokojenost,“ dodal Filip Mareš.

Český šampionát bude pokračovat druhý květnový víkend Rallye Šumava Klatovy.

JIŘÍ HEJTMÁNEK, MARTIN BŘENEK

VALAŠSKÁ RALLYE

1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:26:51,2, 2. Mareš, Bucha -4,1, 3. Kopecký, Hloušek -8,6, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:59,0, 5. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) -2:30,9, 6, J. Melichárek, E. Melichárek (SR/Ford Fiesta RS WRC) -5:11,0, 7. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) -6:16,5, 8. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -6:18,0.

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 57, 2. Kopecký 51, 3, Kristensson 39.