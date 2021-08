Páteční závod - jubilejní desátý ročník Memoriálu Jiřího Rašky - vyhrál Viktor Polášek a mezi vítěze závodu Kontinentálního poháru ve Frenštátu pod Radhoštěm se zapsal jako třetí český skokan na lyžích.

V letech 2012, 2016 a 2018 získal trofej Lukáš Hlava, před osmi lety dominoval Roman Koudelka.

Čtyřiadvacetiletý Polášek, juniorský mistr světa z roku 2017, vedl již po prvním kole a ziskem 266,9 bodu za skoky dlouhé 104 a 101 metrů porazil o sedm desetin Rakušana Miku Schwanna. Třetí skončil Němec Philipp Raimund. V pořadí letního Kontinentálního poháru se Polášek posunul na sedmé místo.

Navzdory vítězství nebyl se svými skoky spokojený.

„Těžce se to hodnotí. Vítězství je samozřejmě super, ale skoky se mi nepovedly - oproti dobrým skokům, které dokážu předvádět. Ještě mám velké rezervy v nájezdovém postavení, které není zcela vyrovnané, a největší chyba bývá většinou za hranou. Trošku otevírám vršek a ztrácím rychlost. Je to ale pro mě vzpruha do budoucna, že i na mezinárodní akci dokážu s horšími skoky vyhrát,“ řekl Polášek pro svazový web.

Ve druhém kole se z domácích skokanů představil i Čestmír Kožíšek a obsadil 19. místo. Čtyři příčky za bodovanou třicítkou zůstal Filip Sakala. S výjimkou Romana Koudelky se ve Frenštátu představil celý reprezentační A-tým.

Nominace týmů pro Kontinentální pohár mužů



Francie

BATBY Alessandro, CONTAMINE Mathis, FOUBERT Valentin

Itálie

BRESADOLA Giovanni, CECON Francesco, GALIANI Mattia, INSAM Alex

Turecko

BEDIR Muhammed Ali, CINTIMAR Muhammet Irfan, IPCIOGLU Fatih Arda

Ukrajina

KALINICHENKO Vitaliy, KORCHUK Anton, MARUSIAK Yevhen, VASKUL Andrii

Kanada

SOUKUP Matthew

USA

BELSHAW Erik, DEAN Decker, URLAUB Andrew

Estonsko

MALTSEV Kevin

Slovinsko

EKART Taj, MASLE Rok, MOGEL Zak, OSTERC Aljaz, PRESECNIK Jernej, STRZINAR Marcel

Rakousko

LACKNER Thomas, LEITNER Clemens, MUELLER Markus, RAINER Stefan, RUPITSCH Markus, SCHWANN Mika

Kazachstán

VASSILYEV Danil

Norsko

ERIKSEN Sander Vossan, HAARE Anders, HEGGLI Bendik Jakobsen, WESTERHEIM Oscar P

Česká republika

HAUSER Krystof, HOLIK Frantisek, HOLUB Benedikt, KOZISEK Cestmir, LEJSEK Frantisek, POLASEK Viktor, RYGL David, SAKALA Filip, SIKOLA Jakub, VAVERKA Petr

Švýcarsko

KINDLIMANN Lars, SCHULER Andreas, WASSER Yanick

Polsko

JUROSZEK Kacper, KOT Maciej, KRZAK Jaroslaw, NIZNIK Adam, PILCH Tomasz, WASEK Pawel

Rumunsko

CACINA Daniel Andrei, FELDOREAN Andrei, MITROFAN Nicolae Sorin, SPULBER Mihnea Alexandru

Německo

BAER Moritz, MAERKL Kilian, RAIMUND Philipp, ROTH Luca, SELL Adrian, SIEGEL David

Finsko

HEIKKINEN Kalle, MERILAEINEN Eetu, NOUSIAINEN Eetu

Nominace týmů pro Světový pohár žen



Japonsko

ITO Yuki, IWABUCHI Kaori, MARUYAMA Nozomi, SETO Yuka, TAKANASHI Sara

Čína

DONG Bing, LI Xueyao, NI Xiaotong, PENG Qingyue, SHAO Birun, WANG Liangyao

Franice

AVOCAT GROS Oceane, CLAIR Julia, PAGNIER Josephine

Rusko

AVVAKUMOVA Irina, KABLUKOVA Ksenia, KUSTOVA Alexandra, MAKHINIA Irma, PROKOPIEVA Kristina, TIKHONOVA Sofia

Kanada

EILERS Natalie, LOUTITT Alexandria, MAURER Nicole, STRATE Abigail

USA

BELSHAW Annika, HOFFMANN Anna, LUSSI Nina, SANKEY Logan

Norsko

BJOERSETH Thea Minyan, OPSETH Silje, STROEM Anna Odine

Ukrajina

PYLYPCHUK Tetiana

Rakousko

EDER Lisa, ELLMAUER Katharina KOTHBAUER Sophie, MOHARITSCH Vanessa, MUEHLBACHER Julia, WIEGELE Hannah

Maďarsko

VOROS Virag

Polsko

KARPIEL Kamila, KONDERLA Nicole, PRZYBYLA Wiktoria, RAJDA Kinga, SZWAB Joanna, TWARDOSZ Anna

Slovinsko

BOGATAJ Ursa, BRECL Jerneja, KLINEC Ema, KOMAR Katra, KRIZNAR Nika, ROGELJ Spela

Česká republika

INDRACKOVA Karolina, JENCOVA Veronika, ULRICHOVA Klara

Finsko

FORSSTROEM Susanna, KYKKAENEN Julia, RAUTIONAHO Jenny

Itálie

AMBROSI Martina, MALSINER Jessica, MALSINER Lara

Rumunsko

FOLEA Delia Anamaria, HARALAMBIE Daniela, TRAMBITAS Andreea Diana, MITU-COSCA Alessia

Švédsko

NORSTEDT Astrid

Německo

ALTHAUS Katharina, FREITAG Selina, HESSLER Pauline, RUPPRECHT Anna, SEYFARTH Juliane

„Přihlášeno je přes sedmdesát skokanů,“ řekl již dříve Deníku Roman Klíma, předseda pořádajícího oddílu skoku na lyžích z TJ Frenštát, s tím, že kromě zraněného Romana Koudelky je mezi nimi pod vedením slovinského kouče Vasji Bajce celý český reprezentační tým Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Filip Sakala a František Holík i mladé skokanské naděje Kryštof Hauser, Benedikt Holub, František Lejsek, David Rygl, Jakub Šikola a Petr Vaverka.

Skokanky čeká pod Radhoštěm Světový pohár, který je kvalifikací na olympiádu v Pekingu 2022. Soutěž žen začne v sobotu od 18 hodin kvalifikací, závod je na programu v neděli od 10.30 hodin.

„Přihlášena je kompletní světová špička,“ upozornil Klíma na silnou konkurenci s tím, že můstek si během soustředění na Horečkách vyzkoušely Číňanky a Japonky.

O body se mezi sedmdesátkou startujících bude rvát také české trio Karolína Indráčková, Klára Ulrichová a Veronika Jenčová.