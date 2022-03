Lukeš: Sparta? Můj nejoblíbenější soupeř, volal mi i Brückner. Baníku věřím!

Dočkal se bilance šesti výher a dvou porážek. To i přesto, že do ringu si stoupli i úplní nováčci. „Berme to tak, že máme velkou mládežnickou základnu, a tato soutěž je hodně zaměřena i na začínající mladé boxery, kterých jsme tam měli čtyři. Nakonec získali u nich zaznamenali tři výhry, což je dobrá vizitka v tak kvalitní prověrce,“ hodnotil kouč.

Naopak reprezentanti Julie Poledníková, nebo Max Plachetka se střetli se sebou rovnocennými protivníky. „Ale oba vyhráli. Navíc se nám po pauze vrátila Natálka Poledníková, starší z dvojčat. Myslím, že to splnilo očekávání a jsme za konfrontaci rádi,“ byl rád Fröhlich, podle něhož by nemělo jít o poslední podobnou akci.

„Je to nová soutěž, nová platforma, a chtěli bychom se rozšiřovat. Měli přijet i boxeři z Rakouska, ale omluvili se,“ uzavřel Dalibor Fröhlich.