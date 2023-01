„Zlín hrál to, co jsme předpokládali, ale bohužel se nám nepodařilo je ubránit. Když jsme se ubránili, tak jsme výměnu často nedohráli,“ zklamaně přiznal Dominik Fořt, smečař a nejzkušenější hráč v dresu VK Ostrava. „Dva sety byly relativně vyrovnané, v koncovkách je zvládl lépe soupeř. Třetí už byl z naší strany bez energie,“ dodal domácí kapitán.

„Zlín byl jednoznačně lepší. Drželi se své hry, naopak my jsme v zápase nezrealizovali to, co jsme si před utkáním stanovili. Mrzí mě, že jsme věděli, co budou hrát, byli v tom úspěšní, ale my jsme na to nebyli schopni reagovat,“ konstatoval Richard Vlkolinský, kouč Ostravy.

Na esa z podání jeho tým svého soupeře v sobotním zápase porazil 6:2, ale na body z bloků mu podlehl vysoko 5:11. „Pomohli jsme si servisem a dobře jsme ztrátovali. Až na pár situací, kdy nás Ostrava zatlačila dvěma až třemi esy, jsme zápas odehráli velmi dobře,“ chválil svůj tým Přemysl Obdržálek, trenér hostů ze Zlína, kteří jsou po 20. kole v tabulce na 8. místě s 21 body.

Ostrava v této sezoně zažila radost z vítězství jen dvakrát za dva body v 8. kole doma s Brnem (3:2) a v 9. kole v Kladně (3:2), další tři body získala za porážky v tie-breaku v 6. kole doma s Ústím nad Labem, v 15. kole ve Frýdku-Místku s Black Volley Beskydy a naposledy v 19. kole před týdnem v Ústí nad Labem.

Extraliga volejbalistů - 20. kolo:

VK Ostrava - VSC Fatra Zlín 0:3 (-21, -22, -19)

Rozhodčí: Spáčil a Možnár, čas: 76 min., diváci: 250.

Ostrava: Fořt 4, Polynski 9, Mazoch 10, Jarosinski 13, Muroň 3, Vašíček, libera Vancl a Ptáček - Blažej 3, Dvořák 6, Bauman. Trenér: Richard Vlkolinský.

Zlín: Truong 4, Čeketa 14, Čechmánek 8, Římal 18, Kozak 8, Pražák 6, libero Viceník - Toman, Adamec. Trenér: Přemysl Obdržálek.