Nadějně působil jen druhý set. Mladý tým domácích volejbalistek v něm držel krok do stavu 11:11, pak se znovu projevila větší zkušenost i výšková převaha hostů s řadou cizinek v kádru. „Hrály jsme velmi dobře a byly lepší ve všech činnostech,“ radovala se z postupu Ioana Maria Baciu, kapitánka a s 16 body nejúdernější síla Bukurešti. „Přijeli jsme bez důležitých hráček, ale tým byl koncentrovaný a k utkání přistoupil zodpovědně,“ spokojeně se usmíval trenér Rapidu Carlo Parisi, který v minulosti vedl i českou reprezentaci žen.

„Chtěli jsme začít mnohem lépe, ale soupeř nás honil svými servisy a my si je nepochopitelně neodpřihrávali. Do toho některé míče hrál velmi agresivně, hlavně ze začátku jejich kapitánka útočila do ostré diagonály,“ viděl ostravský trenér Zdeněk Pommer největší rozdíl mezi oběma týmy. „Naše smečařky hrály špatně na příjmu, některé míče jsme jim přehráli zadarmo a oni to trestali,“ dodal domácí kouč.

Souboj na esa z podání Ostrava prohrála 2:4, na body z bloků dokonce 1:8. „Nepřihrály jsme si jednoduché krátké servisy a od toho se odrážela celá naše hra, soupeř si poté útočil, jak chtěl a my nebyly schopné to ubránit. Předvedly jsme vlažný výkon bez energie, takto se hrát nedá,“ řekla zklamaně univerzálka Sandra Skřivanová.

Challenge Cup volejbalistek - odveta 2. kola:

TJ Ostrava - Rapid Bukurešť 0:3 (-10, -19, -11)

Rozhodčí: Shaino (Izrael) a Angelidis (Řecko), čas: 57 min., diváci: 230. První zápas: 1:3, postupuje Bukurešť.

Ostrava: Jedličková 4, Kašparová 2, Bauerová 7, Hadáčková 7, Skřivanová 9, Dabrowska 3, libero Jančová - Výtisková 1, Buvinič, Chládková, Tobiášová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Bukurešť: Drimboi 6, Cross 8, Baciu 16, Trica 10, Dimitrova 10, Lee 2, libera Pusič a Albu - Jeremic. Ariton 3. Trenér: Carlo Parisi.