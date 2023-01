„Letos jsme asi nenaskočily na tu správnou vlnu, se kterou jsme končily rok 2023. Naše výkony nebyly dobré,“ narážela ostravská trenérka Iveta Rašková lednové výprasky od USK Praha (38:102) i Slavie (64:98) a také fakt, že po operaci kolena Anny Kubíčkové a menisku Američanky Megan Mullings došlo k citelnému oslabení týmu. „Vypadly nám dvě hráčky pod košem, a to je znát,“ dodala.

Náhradou měly být narychlo sehnané posily Edvita Ewa Falenczyk z Polska a Tea Perič z Bosny, ale svými výkony zatím nepřesvědčily. „Naštěstí Megan už odložila berle a od příštího týdne může začít běhat,“ těší se trenérka na návrat zkušené opory z USA.

S její pomocí by možná pohárové čtvrtfinále s Brnem nebylo takové drama. „Minule jsme v lize s KP vedly v poločase o osm bod, přesto jsme utkání prohrály. Teď jsme prohrávaly o devět a nakonec vyhrály. Klobouk dolů před tím, jak to holky zvládly,“ chvílila tým Iveta Rašková. „Byl to hezký zápas, hrál se ofenzivní basket se spoustou bodů trojek a tvrdých obran,“ konstatovala.

Minutu a půl před koncem v něm Brno vedlo nejtěsnějším rozdílem, sedm vteřin před závěrem ale Wilkonson dvěma proměněnými trestnými hody otočila stav pro SBŠ a těsně před sirénou ještě v letu zablokovala šanci hostů.

„Asi jsme si to trošku přivolaly, potřebovaly jsme naše špatné výkony zlomit a štěstí stálo při nás,“ usmívala se trenérka po historicky prvním postupu SBŠ do Final Four 25. a 26. února v Chomutově. Semifinálové soupeřky určí Ostravankám los z trojice Žabiny Brno, Slovanka MB a domácí Levhartice.

O další postup mezi nejlepší kvarteto týmů budou basketbalistky SBŠ usilovat tento víkend v Evropské lize EWBL. Na turnaji v lotyšské Rize se utkají s domácí Stradins University a litevským BC Neptunas Klaipeda. „Šanci máme, ale musíme vyhrát oba zápasy,“ upozornila Iveta Rašková. Závěrečný turnaj Final 4 pak bude hostit v březnu polská Varšava.

Český pohár basketbalistek - čtvrtfinále:

SBŠ Ostrava - KP Brno 84:83 (23:24, 33:42, 57:59)

SBŠ: E. Kubíčková 25, Smutná 21, Wilkinson 18, Káňová 11, Motyčáková 7, N. Rašková 2.

KPB: Malíková 17, Dudáčková 14, Šotolová 12, Hynková 11, A. Kopecká 9, E. Kopecká 7, Fadrhonsová a Zítková po 5, Pelander 3.