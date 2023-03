/FOTOGALERIE/ Dobojováno! Ostravský squashista Jakub Solnický na mistrovství republiky v Praze obhájil titul českého šampiona. V nedělním finále, které se hrálo ve zcela novém skleněném kurtu za téměř šest milionů korun v nákupním centru Galerie Harfa, opavský rodák porazil 3:1 na sety Marka Panáčka. „Pocity mám ty nejlepší. Nerad bych zůstal u dvou titulů, chci jich vyhrát víc,“ prohlásil Solnický.

Ostravský squashista Jakub Solnický obhájil v Praze titul českého mistra. Soutěž žen vyhrála Olga Kolářová. | Foto: : Irena Vanišová

V závěrečném duelu plném dlouhých výměn získal úvodmí dva sety, koncovku třetího ale bral Panáček. Také čtvrtá sada nabídla drama, když hráč ostravského SC Fajne ztratil tři mečboly a Panáček vyrovnal na 10:10. Dva další body už ale patřily Solnickému.

„Kdyby se mi podařilo dostat finále do pátého setu, určitě bych si věřil a ještě více se nahecoval. Bohužel jsem poslední úder špatně provedl, poslal míč dolů. To mě bude strašit hodně dlouho, ale určitě jsem se z toho ponaučil,“ popsal Panáček, který se dostal do svého druhého republikového finále.

Solnický předvedl skvělý výkon, soupeř proti němu velmi složitě zakončoval. „Před mistrovstvím jsem nečekal, že budu hrát takhle dobře. V těžkých chvílích bylo důležité udržet hlavu, musel jsem být hodně agresivní, aby Marek nemohl moc tvořit hru,“ tvrdil staronový český mistr. „Letos jsem hrál o krok lépe než loni. Když udržím svoji hlavu, tak je těžké proti mně zakončit,“ tvrdil s úsměvem.

Pochvaloval si také nový skleněný kurt, který vlastní Česká asociace squashe. Jde o zcela nový model, který je běžně k vidění na nejlepších světových turnajích. „Je to opravdu jeden z nejlepších skleněných kurtů, na kterém jsem kdy hrál. Hodně mi vyhovoval také tím, jak se míček od skel o trošku dál odrážel,“ svěřil se Solnický.

Bronz získal Daniel Mekbib. Čtyřnásobný domácí šampion v utkání o 3. místo porazil Davida Zemana 3:1 na sety. „Bronzových medailí mám několik, když jsem v minulých ročnících prohrál v semifinále, tak jsem vždycky třetí místo vybojoval. Ale stříbrnou ještě nemám,“ prozradil Daniel Mekbib, rodák z Bruntálu.

V turnaji žen při neúčasti opavské Anny Serme, která se připravuje na roli maminky, získala svůj šestý titul Olga Kolářová, když ve finále porazila šestnáctiletou Karolínu Šrámkovou. Český šampionát třikrát vyhrála před narozením dětí, jedou se pak stala domácí mistryní po prvním i druhém porodu. Nyní slaví se třetím dítětem.

Třetí místo obsadila Natálie Bubjuková, která v dramatickém souboji porazila Evu Feřtekovou 3:2 na sety.