I tentokráte se z výhry radovaly Ostravanky, ty se však na své vítězství 3:1 pořádně nadřely. „Ano, je to doslova ubojované vítězství,“ přiznal po utkání ostravský trenér Zdeněk Pommer. „K vidění byly nepřesnosti na obou stranách. My si ale pomohli dobrým blokem,“ dodal Pommer.

Sokolky může mrzet, že v úvodní sadě promrhaly čtyři setboly. Bůh ví, jak by se utkání totiž dále vyvíjelo, jelikož ve druhém setu se již domácí volejbalistky zaskočit nenechaly a za sedmadvacet minut vyhrály sadu 25:22. Bylo tedy srovnáno!

V dalších dvou setech rozhodla vždy lepší koncovka ostravských volejbalistek. Ty ukázaly, že jejich tým je v této fázi extraligové soutěže zkrátka zkušenější. „Mrzí nás, že jsme to nedotáhly do tie-breaku, měly jsme na to. Bohužel nám v těch koncovkách chybělo trochu toho volejbalového štěstí,“ připustila domácí kapitánka Veronika Šnellyová.

Také trenér Sokolek Jaroslav Vlk ocenil i přes porážku výkon svých svěřenkyň. „Musím říct, že to byl náš nejlepší výkon v sezoně. Na Ostravu to sice nestačilo, jelikož oni mají větší zkušenost. To se projevilo především v těch koncovkách setů,“ podotkl trenér Frýdku-Místku.

Ostrava se po výhře bodově dotáhla v tabulce na třetí Prostějov, Sokolky jsou deváté a jejich případný postup do play-off se začíná pomalu vzdalovat. Osmé Královo Pole má nyní už sedmibodový náskok.

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – TJ OSTRAVA 1:3 (-27, 22, -27, -21)

Rozhodčí: Horký, Gall. Diváci: 200. Doba hry: 117 minut.

Frýdek-Místek: Šprochová 18, Uhrová 7, Pluhařová 13, Jurčíková 13, Šnellyová 11, Hadáčková 11, libero Teperová - Borovcová 1, Tkáčová. Trenér: Jaroslav Vlk.

Ostrava: Zemanová 14, Kašparová 5, H. Kojdová 18, Kalusková 12, Wanczyk 23, Faltínová 6, libero Chevalierová - Adamčíková, Žolnerčíková 6. Trenér: Zdeněk Pommer.