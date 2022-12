Sudím MMA v Oktagonu: Tlak roste, chodily i výhrůžky, říká Novák. Co příprava?

Výjimku tvořil Václav Mikulášek, který si v nákupním centru na váze vytáhl z kraťas hamburger a začal ho jíst. Jemu však soupeř na místě chyběl, vyzval tak ke společnému staredownu promotéra Oktagonu Ondřeje Novotného. Ten s úsměvem přijal.

V té chvíli už bohumínský rodák, jež se měl v Ostravar Aréně původně měřit s bulharským zápasníkem Nikolou Zlatevem, věděl, že na gala chybět nebude. Nově se mu postaví Petr Bartoněk. Domluvená váha? 93 kilogramů.

Změnu doznal ještě jeden zápas. Ráno výrazně nenavážil Al Matavao, který povolený limit přesáhl o celých sedm kilogramů. „Asi nejvíc v naši historii,“ přiznal Novotný. Jeho protivník Radovan Úškrt odmítl s takovým převážením nastoupit, načež úplně odstoupil a organizace domluvila narychlo soka pro Matavaa.

V domluvené váze do 93 kilogramů to bude Slovák Marek Mazuch. Oba nováčky na turnaji čeká váha v sobotu ráno.

HLAVNÍ KARTA

Titulový zápas ve weltrové váze (do 77,1 kg)

David Kozma (77 kg) v. Kaik Brito (76,45 kg)



Titulový zápas v pérové váze (do 65,8 kg)

Mate Sanikidze (65,4 kg) v. Jakub Tichota (65,5 kg)



Střední váha (do 84 kg)

Vlasto Čepo (84,4 kg) v. Giovanni Melillo (83,9 kg)



Domluvená váha (do 72 kg)

Jan Široký (71,9 kg) v. Konrad Dyrschka (72,8 kg, nenavážil)



Střední váha (do 84 kg)

Al Matavao (91,5 kg) v. Marek Mazuch (Radovan Úškrt odstoupil kvůli vysokému převážení Matavaa), dohodnutá váha 93 kg

PŘEDZÁPASY

Domluvená váha (do 73 kg)

Ronald Paradeiser (73 kg) v. Felipe da Silva Maia (74,3 kg, nenavážil)



Domluvená váha (do 93 kg)

Václav Mikulášek (85,4 kg) v. Petr Bartoněk (místo Nikoly Zlateva)



Těžká váha (do 120 kg)

Tadej Dajčman (116 kg) v. Adam Palasz (114,3 kg)



Slámová váha (do 52 kg)

Monika Chochlíková (52,3 kg) v. Katharina Dalisda (52,1 kg)



Střední váha (do 84 kg)

Rahmane Abdel Driai (84,4 kg) v. Robert Bryczek (84,4 kg)



Lehká váha (do 70 kg)

Matěj Kuzník (70,3 kg) v. Ozan Aslaner (72,6 kg)