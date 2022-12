DAVID KOZMA v. KAIK BRITO

Welterová váha (do 77 kg)

30 věk 25

183 cm/ 77 kg výška/váha 185 cm/70 kg

Primmat Gym gym Black Thai Gym

30:11 bilance 15:4

8 výhra KO/TKO 12

Komentář Ondřeje Novotného: „Kluci od fochu říkají, že je to nejtěžší Kozmova obhajoba. Myslím si, že v jakékoliv organizaci šestkrát obhájit titul je něco nevídaného. Pokud by se to povedlo, byl by to možná zápis do světových tabulek.“