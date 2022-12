Mikulášek v Ostravě: Jsem tu doma. Sektor Kozmy? Baba Jaga má fanoušky všude

Ostrava bude totiž prvním městem v historii organizace, kde se bude zápasit hned o dva právoplatné tituly. Kromě bitvy Kozmy s Britem také mezi Gruzíncem Mate Sanikidzem a Jakubem Tichotou. „Je to pro nás velká věc, která snad obě divize zase posune. Podobné to bude ještě na konci roku v Praze (Vémola v. Kincl a Magard v. Macek), ale pak zase chvíli ne,“ říká Novotný.

Ale zpět k Ostravě. „V boji o pás šampiona proti sobě budou stát dva matadoři proti dvěma mladým klukům, kteří teoreticky mají vše před sebou, ale už se dokázali vypracovat k tak velké šanci. Jsou to mistři svého řemesla. Tam už se snoubí vše, co od toho sportu chcete. To je jako v hokeji sedmé zápasy semifinálové, či finálové série play-off. To chcete vidět, chcete, aby se to stalo. Jednoznačné,“ má jasno Novotný, přičemž tím karta nekončí.

Jako na další „chytáky“ poukazuje na bijce Vlastu Čepa, či Radovana Úškrta. „Dva bombardéři. To budou zápasy, kdy se hala maximálně bavit, ti kluci jdou do toho až bezmyšlenkovitě naplno. Ale životní výzvu má před sebou i Chochlíková, k tomu návraty domácích zraněných borců Mikuláška a Kuzníka. Upřímně, jsem z karty nadšený a jsem si jistý, že to bude divácky lepší turnaj, než ten poslední v Ostravě,“ dodává Ondřej Novotný.

Zařazovat ho v konkurenci ostatních v rámci roku ale nechtěl. „To je strašně těžké, protože každý turnaj má něco. To takhle nedokážu odpovědět, protože bych musel mít ty zápasy před sebou. Ale top pět stoprocentně. Možná výš,“ podotýká.

Drtivá část zhruba dvanáctitisícové kapacity Ostravar Arény je zaplněna, nicméně lístky stále zbývají. V úterý odpoledne to bylo zhruba dvanáct set. „Je to dobou. Prostě každý má hlouběji do kapsy a řeší, jestli půjde, nebo ne. Ale my nemůžeme být levná akce. Jednak jste tam šest hodin, bavíte se a je to jednou za čas. A celé to stojí strašné prachy,“ vysvětluje Novotný.

„Za druhé pak je to obrovská hala, takže jestli zůstane pět set lístků, nemůžu říct, že nebudu spokojený. I tak by bylo fantastické, jak ten kraj má Oktagon rád a vzhledem k tomu, že za pár měsíců dostane další takový turnaj, tak myslím, že vše funguje, jak má,“ zakončuje šéf organizace.

Mnohé napoví o atmosféře turnaje už čtvrtek, kdy od 17 hodin proběhne v multifunkční aule Gong před zhruba dvě tisíci diváků Oktagon Time – tisková konference – kde organizace představí řadu novinek.

HLAVNÍ KARTA

Titulový zápas ve weltrové váze (do 77 kg)

David Kozma v. Kaik Brito



Titulový zápas v pérové váze (do 65,8 kg)

Mate Sanikidze v. Jakub Tichota



Střední váha (do 84 kg)

Vlasto Čepo v. Giovanni Melillo



Domluvená váha (do 72 kg)

Jan Široký v. Konrad Dyrschka



Střední váha (do 84 kg)

Al Matavao v. Radovan Úškrt

PŘEDZÁPASY

Domluvená váha (do 73 kg)

Ronald Paradeiser v. Felipe da Silva Maia



Domluvená váha (do 86 kg)

Václav Mikulášek v. Nikola Zlatev



Těžká váha (do 120 kg)

Tadej Dajčman v. Adam Palasz



Slámová váha (do 52 kg)

Monika Chochlíková v. Katharina Dalisda



Střední váha (do 84 kg)

Rahmane Abdel Driai v. Robert Bryczek



Lehká váha (do 70 kg)

Matěj Kuzník v. Ozan Aslaner