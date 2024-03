Pochází z Brna, o víkendu ale postavil na nohy Ostravu. Minimálně tedy devět tisíc lidí v Ostravar Aréně. Zápasník MMA Patrik Kincl v sobotní vyrovnané bitvě v rámci Oktagonu 54 na submisi ve třetím kole porazil Poláka Piotra Wawrzyniaka, potřetí obhájil pás pro krále střední váhy a sklidil aplaus publika. „Bez lidí bych prohrál. V Oktagonu to bylo největší vítězství,“ prohlásil Kincl, který se vyjádřil k atmosféře i tomu, že hala nebyla úplně plná. Šéf Ondřej Novotný pak mluvil o kauze napadení trenérů Sahila Siraje jeho soupeře Akkona Wanlisse.

Turnaj Oktagon 54 v Ostravě (2. března 2024). | Video: David Hekele

Nikoho nepřekvapilo, že se do sebe na poturnajové tiskovce v ostravském hotelu Clarion pustili šampion lehké váhy Ronald Paradeiser a Belgičan Losene Keita. Oba se hecují a vyzývají už dlouho. Keita vyčítal Slovákovi, že při volbě dalšího soupeře a části pavouka Gamechangeru se nezařadil do té jeho, aby na jejich souboj došlo už ve čtvrtfinále, nejpozději v semifinále.

„Vždyť jsi ještě ani nepostoupil, tak co chceš?“ tázal se soka Paradeiser nedlouho poté, kdy na body a po velkém boji zapříčiněném přípravou, která kvůli covidu měla k ideálu daleko, porazil Attilu Korkmaze. Narážel na fakt, že Keitu čeká teprve v osmifinále na začátku května ve Frankfurtu Holanďan Agy Sardari.

Hlavním tématem byl ale po turnaji staronový šampion Kincl. Wawrzyniak ho měl zejména ve druhém kole doslova na lopatě, ale své „dílo“ nedokončil. „Měl jsem pocit, že jsem byl blízko, moc mi nechybělo, ale Patrik se dostal zpátky do zápasu. Ukázal, že je šampion,“ uznal polský bojovník s tím, že by chtěl odvetu.

„Vím, že na řadě je Matěj Peňáz, ale věřím, že když vyhraju nějaký zápas, tak se znovu potkáme,“ nastínil Wawrzyniak.

Kincla ovlivnilo nedávné zranění očnice, kvůli kterému se loni v prosinci neutkal s Vlastem Čepem v Praze. „Bylo to složité, asi jste si mohli všimnout, že ty úhyby z dálky byly opatrné. Já se nebál zápasu, ale měl jsem to v sobě zafixované z přípravy, abych nechytl. Abych čtrnáct dní před zápasem zase něco nerušil,“ vysvětloval novinářům i divákům v Clarionu svou opatrnost.

Podle něj byl zápas risk, ale po jednom odkladu neměl moc na výběr. „Nebylo to hladké, jak bych si to představoval. Bylo těžké se do něj nepustit, ale uvědomoval jsem si zodpovědnost, že jestli chci dál zápasit, nemůžu si dovolit chytit granát, jít na operaci a být skoro rok mimo,“ mínil Patrik Kincl s tím, že příprava nebyla lehká. „K tomu se ale vyjádřím na svých sítích pro lidi, které to bude zajímat. Každopádně spadlo to ze mě,“ přiznal.

Zdroj: David Hekele

Pomohly mu dvě věci. Za prvé fakt, že se na hotelu se svým týmem zamyslel, kdy naposledy někoho ukončil submisí. „Shodli jsme se, že je to sakra dlouho,“ usmál se Kincl. „Tak jsem si řekl, že dneska to musí klapnout na techniku. Něco jsem už asi ve dvou zápasech zkoušel, pokaždé mi z toho na mé zaváhání někdo utekl. Submisi ale fanouškům dlužím, a teď to vyšlo, takže ode dneška budeme plánovat na pokoji před zápasem,“ podotkl.

OSTRAVŠTÍ MAGOŘI…

A druhý klíčový faktor? Diváci. Už v kleci rodák z Brna, který v Ostravě zápasil poprvé, připustil, že nebýt publika, prohrál by. Na tiskovce pak svou myšlenku rozvedl dál. „Už když tu byl loni na startu Gamechangeru, procházel jsem halou, a ti ostravští magoři… To se nedalo,“ kroutil hlavou.

„Probíhaly zápasy, procházel jsem kolem tribun a najednou to začalo řvát. Velký kotel jsem čekal, ale takový bordel ne. Mluvím o tom a mám ještě husinu, jsem za to vděčný. Je to ale nepříjemné v tom, že v zápase tě to žene tam, kde se nechceš dostat. Musíte to vybalancovat,“ vrátil se k tématu samotného duelu a opatrnosti, aby se nenechal vlákat do nějaké boxerské přestřelky.

„Ale masakr, Ostrava je úlet,“ ohlásil nadšeně za aplausu lidí sedících v Clarionu, přičemž ale zmínil, že ho mrzí neúplně zaplněné hlediště. Zejména v horním patře Ostravar Arény byly stovky prázdných míst.

Ronald Paradeiser.Zdroj: Oktagon MMA

„Hala nebyla naflákaná, nevím proč. Přitom šlo o sportovně, papírově, nejlepší kartu Oktagonu, která tu kdy byla. Je prostě potřeba do lidí dostat, aby chodili i na tyto sportovní akce, i když tam pokaždé nebude Čech, či Slovák. Aby se naučili užívat si zápasy lidí, které neznají a věřit organizátorům, že to za to stojí. Věřím, že každý, kdo v hale byl, byl nadšený,“ vylíčil Patrik Kincl.

„Diváci nás i bojovníky podrželi. Vždyť erupce při zápasech Vlada (Lengála), Ronyho (Paradeisera) a Patrika (Kincla), to byl pro mě možná nejsilnější moment za těch 54 turnajů,“ vysekl publiku poklonu promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

I do této debaty se zapojil Losene Keita, jinak miláček ostravských fanoušků bojových sportů. „Slyšel jsem, že je to poslední Ostrava, což mě mrzí. To ne. Měli bychom si o tom promluvit,“ reagoval směrem k šéfům. „Věřím, že ho (Novotného) přemluvím. Jinak se těším na další zápas a věřím si tak, že porazím všechny,“ sdělil sebevědomě Keita.

Okolo Patrika Kincla, jehož příštím soupeřem by mohl být třeba v červnu v Edenu zmíněný Matěj Peňáz, je rušno i co se týká jeho budoucnosti, jelikož v Oktagonu mu končí smlouva a registruje zájem z KSW. „Mé cíle? Užívat si sport,“ odvětil na otázku. „Mám rodinu, záleží mi na penězích, abych ten sport mohl dělat na úrovni a rodina netrpěla. Pořád se ale snažím, aby peníze nebyly prioritou, abych se tím bavil a zápasil s top zápasníky,“ dodal.

On i Novotný by měli rádi jasno co nejdříve. Ideálně do konce března.

Zdroj: David Hekele

VYŘAZENÍ TRENÉRŮ

Samostatné téma pak v Ostravě byl páteční konflikt mezi trenéry Švéda Sahila Siraje a Akonnem Wanlissem. Protivníci měli mezi sebou problém už po příletu na letiště, následně při oficiálním vážení a pak na tiskovce Oktagon Time. Po jejím skončení byl Angličan napaden a nemohl do zápasu nastoupit. Duel se tak uskuteční 20. dubna v Birminghamu.

Organizace okamžitě udělila Sirajovým trenérům doživotní zákaz, ušetřen nezůstal ani samotný zápasník. Byl pokutován sebráním padesáti procent své odměny. „Vzniklo to okamžitě, jakkoliv se ho to netýká, tak se ho to týká,“ uvedl Ondřej Novotný.

Pak své zdůvodnění rozvedl. „Jsme týmový sport. Siraj je sympaťák. Volili jsme, jestli ho vyhodit z turnaje, protože jste tým a předvedli něco, co se nikomu nelíbí, nebo ho nechat, protože nechceš ho trestat za to, že se jeho dvěma trenérům zatmělo. Ve finále jsme v tomto prostředí, kde to není jednoduché,“ věděl.

Sirajův manažer verdikt Oktagonu přijal. „Odpověděl, že respektujeme jakékoliv rozhodnutí,“ nastínil Novotný. „Klobouk dolů před Akonnem a jeho týmem, že také nechtěli, aby z toho vypadl, že jim nejde o peníze. Pro mě je to ukázka i toho, že to není přípustné. Nepokutovat ho by ale bylo málo. Tohle je balanc mezi tím, co je ok, co bolí, a co nám dovolí zamknout za tím dveře. Stalo se, snad už se to nestane, a jdeme dál,“ hodil vše pomyslně za hlavu šéf populární organizace.

Jak podobným věcem do budoucna předcházet? Apelovat na bojovníky? Podle Novotného je to složité. „Venku jsme měli ochranku, ze dveří vystupoval kluk z ní, celou dobu šel před Wanlissem. Pak se tam nahrnuli lidi, Akonne kluka z ochranky předběhl, protože spěchal a v té chvíli se na něj vrhli. To jsou věci, kterým se nezabrání,“ hájil se Ondřej Novotný.

„Malé strkanice se dějí ve všech sportech – od tenisu, přes ping pong až po badminton. My chceme být rodinná zábava, a tohle je za hranou, proto jsme je vyloučili. A věřte, že to bolí, protože buď vaši borci v Oktagonu nebudou, nebo s nimi bude jezdit někdo jiný. Je to nepříjemné,“ uzavřel Novotný.