Ostrava přišla o tahák! Oktagon vyhodil po napadení trenéry. Udrží Kincl titul?

/VIDEO/ Kterých sedm zápasníků postoupí do čtvrtfinále evropské milionové pyramidy Gamechanger? Udrží se Patrik Kincl na trůnu krále střední váhy, nebo ho nahradí polský vyzyvatel Piotr Wawrzyniak? To jsou otázky, které zodpoví sobotní Oktagon 54 v ostravské Ostravar Aréně, kam by mělo dorazit kolem deseti tisíc fanoušků (nejen) bojových sportů. Po pátečních událostech však přišli o jeden z taháků večera - souboj Angličana Wanlisse se Švédem Sirajem. Proč?

Oktagon v Ostravě před startem. | Video: David Hekele