Jedna z nejočekávanějších události sportu v Česku a na Slovensku, o níž se dlouho mluvilo a spekulovalo, na začátku tohoto roku byla potvrzena, se definitivně stala realitou. Odveta mezi MMA zápasníky Karlosem Vémolou a Attilou Véghem se uskuteční v polovině příštího roku v pražském Edenu! Organizace Oktagon MMA ji ohlásila jako jednu z novinek v rámci páteční tiskové konference Time v Ostravě.

Stejně jako loni v prosinci i letos v březnu se Ostrava stala místem, kde Oktagon odtajnil vlnu novinek, plánů, projektů i zápasů pro rok 2024. Jarní tělocvičnu v kampusu Ostravské univerzity vystřídala po roce opět o poznání větší aula Gong v Dolní oblasti Vítkovic, kam si našlo cestu bezmála dva tisíce lidí.

Pokračovat bude velkolepý Gamechanger, pyramida o miliony korun, kde si to místo weltru rozdají bojovníci v lehké váze (známé obsazení: Vladimír Lengál, Ronald Paradeiser, Daniel Torres, Mago Machajev, Akonne Wanliss, Makwan Amirkhani, Predrag Bogdanovič, Acoidan Duque, Miloš Janičič, Marcel Grabinski, Kondrad Dyrschka, Mateusz Legierski).

Celkem bude bojovníků v pyramidě dvacet, přidat by se měl i Losene Keita, a vše začne 2. března opět v Ostravě. Odhalena byla i trofej, která bude poprvé předána na konci prosince po finálové bitvě prvního ročníku Michailidis v. Veličkovič.

Oktagon má v Ostravě po váze. Jedno zaváhání, titulové zápasy mají zelenou

Zveřejněn byl žebříček organizace napříč váhami, desítce, o níž hlasovali novináři a odborníci, kraluje Patrik Kincl (další pořadí: 2. Karlos Vémola, 3. Hatef Moeil, 4. Katharina Dalisda, 5. Losene Keita, 6. Bojan Veličkovič, 7. Andreas Michailidis, 8. Mate Sanikidze, 9. Filipe Lima, 10. David Kozma), fanoušci by se mohli dočkat také otevřeného bodování, kdy se v průběhu duelu dozvědí, jakým způsobem sudí bodují jednotlivá kola. V prodeji je i stolní hra Oktagon. Především ale došlo na to, co se dlouho čekalo.

O odvetě „Zápasu století“ se dlouho mluvilo, Oktagon letos na jaře ji oznámil na sociálních sítích. Teď už má konkrétní kontury. Český „Terminátor“ Karlos Vémola a slovenský bijec Attila Végh se proti sobě v kleci postaví v sobotu 8. června 2024 se ve Fortuna Aréně v pražském Edenu. Čtyři a půl roku od bitvy v O2 Aréně, kterou druhý jmenovaný ukončil ranou znamenající K.O. po dvou minutách prvního kola.

Ve hře byl i Národní stadion v Bratislavě na Tehelném poli, organizace nakonec ale zvolila českou metropoli. „Do Prahy víme, že fanoušci přijedou fanoušci z Česka i Slovenska, i logistika je lepší,“ uvedl promotér Pavol Netuda.

„Eden je nejmodernější, Slovensko je pro nás zakleté, vždy chybělo pár lístků k vyprodání, a my chceme mít vyprodáno,“ navázal kolega Ondřej Novotný. „Chceme, aby to byla velká show. Zápasové lahůdky mám v hlavě,“ doplnil Novotný.

„Karlíto má v životě jen jednu motivaci, a to jít se mnou. Ten zápas chci a vezmu ho,“ řekl už dříve někdejší šampion Bellatoru.