Oktagon MMA v Ostravě naposledy. Novotný: Vztah se vyčerpal. Jak krok vysvětlil?

Už jen více než týden zbývá do dalšího turnaje organizace Oktagon MMA v Ostravě. Pokud však fanoušci chtějí vidět tuto atraktivní podívanou, jíž velí další titulová obhajoba Patrika Kincla, či pyramida Gamechanger, neměli by váhat. „Je to na dlouhou dobu poslední turnaj v Ostravě,“ prohlásil ve svém pořadu MMA letem světem promotér a ostravský rodák Ondřej Novotný. Jaký je důvod?

Oktagon Time v Ostravě (8. prosince 2023). | Video: David Hekele

Příští sobotu se čeká velké gala. V Ostravar Aréně vypukne druhý ročník pyramidy Gamechanger, jak organizátoři přibližují, jde o jakousi Ligu mistrů evropských bojových sportů, kde se představí řada známých jmen z celého kontinentu. Vše pak vyvrcholí další velkou titulovou obhajobou v podání Patrika Kincla, kterého vyzve držitel prozatímního titulu Piotr Wawrzyniak z Polska. „Je to extrémní karta,“ uvedl šéf Oktagonu Ondřej Novotný. Jenže ani atraktivní zápasy nezajistí, že se hala naplní do posledního místa. A právě nízký zájem je vysvětlením, proč se Oktagon, který se snaží prorazit v Německu a Velké Británii, do Ostravy po březnovém termínu nějakou dobu nepodívá. Stále ještě podstatná část dvanáctitisícového hlediště je neobsazena. Z výšin Oktagonu až před soud. Známý bojovník MMA s pouty na rukou „Hodně lidí se mě ptá, proč Ostrava není vyprodaná. Hodně nad tím přemýšlím, ale asi se ten náš vztah vyčerpal. Jsme tam asi příliš často. Je tedy potřeba říct, že je to na dlouhou dobu poslední turnaj v Ostravě,“ prohlásil Novotný v MMA letem světem. Následně sdělil, s čím se musí Oktagon vyrovnávat. Podle něj jde především o fakt, že nejsou haly ani termíny. „To je největší bolehlav českého a slovenského trhu. Cenou to není, protože lístky jsou dostupné, to se nemusíme bavit. Asi jsme tam však často,“ opakoval Novotný. „Samozřejmě se tam narvalo i KSW, když viděli, že to funguje, narval se tam Clash, když viděli, že to funguje. A navíc se hala uchytila na mapě všemožných koncertů, na které lidi hodně chodí. S kulturou bojujeme, konkurence na trhu zábavy je obrovská,“ uznal Novotný. KOMENTÁŘ: Obří tiskovka, hvězdy, Gamechanger. Ostrava stále mezi elitou Oktagonu Leccos naznačila Novotného slova v rozhovoru pro Deník z prosince. „Chceme to, ale samozřejmě musíme nabízet atraktivní zápasy, zároveň lidé musí mít peníze, aby tu halu naplnili. Věřím ovšem, že ano. Když lidi chodí na koncerty, proč by nechodili na Oktagon,“ odpověděl na otázku, zda má Ostrava v programu své místo o pro další léta. O tři měsíce později je vše jinak.

