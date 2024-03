/FOTOGALERIE, VIDEA/ Králem střední váhy organizace Oktagon MMA je nadále Patrik Kincl. Brněnský rodák ustál tlak Poláka Piotra Wawrzyniaka a ve třetím kole ho ve skvělé atmosféře - byť nevyprodané - Ostravar Arény porazil na submisi. Je také známých šest účastníků čtvrtfinále pyramidy Gamechanger, mezi kterými ale chybí Češi. Matouš Kohout i Vladimír Lengál své duely, naopak postupuje Slovák Ronald Paradeiser. A proč jen šest? Děním v Ostravě zahýbal skandál mezi trenéry Švéda Sahila Siraje a Akonnem Wanlissem z Anglie, díky čemuž se duel odložil.

Oktagon 54 v Ostravě (2. března 2024). | Video: David Hekele

Ostrava viděla patrně nejnašlapanější kartu ve své historii. A v čele ní stála právě titulová bitva. Co nezvládl Vémola, Lohóre, nebo Krištofič, málem dokázal mnohými podceňovaný Polák. První kolo ještě Kincl vyhrál, navzdory dvěma úderům mezi nohy, ale ve druhém Wawrzyniak dominoval a nejednou se zdálo, že jeho tlak Kincl neustojí.

Jenže obhájce pásu se udržel ve hře a ve třetím kole, když to málokdo čekal, se dostal do ofenzivy a tu proměnil ve výhru před limitem. V kleci pak přiznal, že tohle byl jeho nejtěžší zápas v Oktagonu. „Stoprocentně. Často to bývá klišé, ale kdybych dneska neměl vás, kdybych vás v zádech neslyšel, tak jsem prohrál. Díky,“ prohlásil směrem k obecenstvu Ostravar Arény.

Ostrava přišla o tahák! Oktagon vyhodil po napadení trenéry. Udrží Kincl titul?

Zdroj: David Hekele

Ronald Paradeiser, Mago Machaev, Daniel Torres, Mateusz Legierski, Acoidan Duque, a Predrag Bogdanovič. To je šestka, která se s jistotou popere na dalších turnajích o opětovný posun v pyramidě. O dalších dvou se teprve rozhodne. Jak známo, na začátku května se jeden z favoritů a oblíbenec ostravského publika Losene Keita popere ve Frankfurtu s Agy Sardarim.

SLOVÁK ANO, ČEŠI NIKOLIV

Čechům se nedařilo. Radek Roušal ani nezápasil, soupeř nemohl nastoupit kvůli zdravotním potížím. Vladimír Lengál ukázal proti Torreesovi srdce, i s poraněnou nohou bojoval, ale na body padl. „Je to legenda, světová třicítka, a já jsem rád, že s ním za tak krátkou dobu v MMA mohu držet krok. Holt měl jsem tam jen jeden hák, on to věděl,“ řekl ještě v kleci Lengál, který se v Ostravě těšil velké podpoře. Zajímavostí je, jeho soupeř skončil s otřesem mozku v nemocnici. Podporu měl i Matouš Kohout, který ale s Polákem Legierskim vydržel jen necelé jedno kolo.

Plný počet „rund“ si dal naopak Ronald Paradeiser s Turkem Korkmazem. „Byl jsem nemocný, takže jsem trénoval jen tři týdny. Ale myslím, že to šlo a dobrý výkon,“ komentoval za aplausu tribun slovenský šampion lehké váhy.

Oktagon v Ostravě: strkanice, rozjetý Keita, Végh rozesmál Vémolu. A nová aréna?

Turnaj Oktagon 54 v Ostravě. Radost Ronalda Paradeisera.Zdroj: Oktagon MMA

Ani druhou účast v Gamechangeru v úspěch neproměnil Marcel Grabinski, který na rozdíl od loňska nepostoupil ani do druhého kola, a vypadl se Španělem Acoidanem Duque. Dál jde Mago Machaev, zaujal postup Srba Bogdanoviče, který přetlačil dynamického Nafuku.

NEGATIVEM INCIDENT TRENÉRŮ

Čtvrtfinalistů však už po Ostravě mělo být sedm. Fanoušci ale přišli o jeden z taháků – třaskavý souboj Švéda Sahila Siraje s Angličanem Akonnem Wanlissem. Oba měli spolu problém už ve čtvrtek po příletu na letiště, šarvátka se spustila i na váze a slovní přestřelka nechyběla na tiskové konferenci v pátek.

To ale zdaleka nebylo vše. Druhý jmenovaný byl pak po jejím skončení v zákulisí napaden trenéry soupeře. „Oba jsou již doživotně vyloučeni z turnajů Oktagon MMA,“ informovala organizace, přičemž Wanliss se neměl cítit stoprocentně v pořádku a incident mohl mít vliv na jeho výkon.

Siraj nebyl situace účastníkem, takže v pyramidě zůstal, byť mu byla vzata polovina odměny jako pokuta. Duel se uskuteční na Oktagonu 56 v Birminghamu. „Je nám líto tohoto incidentu a omlouváme se za něj všem našim fanouškům, kteří ať už byli přítomni a nebo díky němu nyní neuvidí zápas v Ostravě,“ uvedl Oktagon.

Oktagon MMA v Ostravě naposledy. Novotný: Vztah se vyčerpal. Jak krok vysvětlil?

Zdroj: David Hekele

A jak tedy vypadají čtvrtfinálové dvojice, které určil los krátce po turnaji? Vítěz klání Wanliss – Siraj se střetne s Legierským, Bogdanovič s vítězem duelu Keita – Sardari, Duque se postaví Machaevovi a Paradeiser vyzve Torrese.

Možná lehkým zklamáním atraktivní podívané byla návštěva v Ostravě. Zhruba 24 hodin před vypuknutím gala bylo ještě v prodeji necelé dva tisíce lístků, dost volných míst v aréně – zejména v horním patře – pak zůstalo i během akce.

I proto je zřejmé, že Oktagon se do třetího největšího města republiky letos nepodívá, patrně se tak stane zase za rok. Atmosféra byla ale skvělá. „Diváci nás i bojovníky podrželi. Koneckonců erupce při zápasech Vlada (Lengála), Ronyho a zejména Patrika (Kincla), to byl pro mě možná nejsilnější moment za těch 54 turnajů,“ prozradil promotér organizace Ondřej Novotný.

Hadamczik o hokejové hale v Ostravě: Bere Vítkovicím šestého hráče, akce zmizí

Oktagon 54 v Ostravě – výsledky:

O TITUL VE STŘEDNÍ VÁZE:

Patrik Kincl – Piotr Wawrzyniak

Vítěz: Kincl, TKO ve 3. kole, čas: 1:50

GAMECHANGER (lehká váha):

Ronald Paradeiser – Attila Korkmaz

Vítěz: Paradeiser. Na body

Makwan Amirkhani – Mago Machaev

Vítěz: Machaev. KO ve 3. kole, čas: 0:06

Vladimír Lengál – Daniel Torres

Vítěz: Torres. Na body

Mateusz Legierski – Matouš Kohout

Vítěz: Legierski. TKO v 1. kole, čas: 4:38

Marcel Grabinski – Acoidan Duque

Vítěz: Duque. Na body

Hafeni Nafuka – Predrag Bogdanovič

Vítěz: Bogdanovič. Na body

Jason Ponet – Lukasz Rajewski

Vítěz: Rajewski. Na body.

Miloš Janičič – Ebrahim Hosseeinpour

Vítěz: Janičič. TKO v 2. kole, čas: 1:23