Ráno na váze strkanice i problémy některých aktérů s limitem, odpoledne pokračování ve slovních přestřelkách a emocích. Páteční tisková konference a veřejné vážení Oktagon Time před víkendovým MMA turnajem v Ostravě, jehož tahákem je start pyramidy Gamechanger v lehké váze a vrcholem titulová bitva Patrika Kincla s Polákem Piotrem Wawrzyniakem, bavila. Kromě zmíněných, potažmo Karlose Vémoly a Attily Végha, byl hlavním aktérem i Losene Keita. Tématem bylo také avizované loučení s třetím největším městem republiky. „Vrátíme se,“ slíbil promotér Oktagonu Ondřej Novotný, rodák právě z Ostravy.

Oktagon Time v Ostravě (1. března 2024) | Video: David Hekele

Tentokrát se fanoušci MMA nesešli v aule Gong, ale v hotelu Clarion naproti Ostravar Arény, kde o 24 hodin později celé gala vypukne. Přítomni byli všichni zápasníci, které čeká první kolo druhého ročníku pyramidy Gamechanger, včetně Čechů Vladimíra Lengála a Matouše Kohouta, i Slováka Ronalda Paradeisera.

Úřadující šampion této váhy ráno nenavážil, stejně jako Polák Legierski, za což se omluvil, a později se stejně jako v prosinci pohádal s Losene Keitou. Mladý Belgičan, který publikum uvítal "poostravsku" měl ale na mušce vícero potenciálních protivníků. Ať už svého nejbližšího soka ve Frankfurtu na začátku května Agyho Sardariho, favorizovaného Daniela Torrese, či další.

Pořádně se do sebe pustili i sobotní soupeři Akonne Wanliss z Anglie a Švéd Sahil Siraj, kteří se v pošťuchovali už ráno, údajně i večer v zákulisí a na veřejném vážení na jejich stare down nedošlo.

Oktagon MMA v Ostravě naposledy. Novotný: Vztah se vyčerpal. Jak krok vysvětlil?

„Museli jsme je přeskočit, protože ta nevraživost je tak velká, že oba borce můžeme k sobě přivést leda zítra na zápas,“ oznámil promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

BUDOUCNOST OKTAGONU V OSTRAVĚ?

Diskuse se však dotkla i budoucnosti Oktagonu v Ostravě. Aktuální turnaj totiž není vyprodán, v době tiskovky bylo k dispozici sedmnáct procent vstupenek, což odpovídá necelým 1900 lístkům z celkové jedenáctitisícové kapacity hlediště Ostravar Arény.

„Začneme jezdit do nových hal a zrovna v týdnu se představil plán i tady. Stará se bude renovovat, tak se těšíme, že třeba budeme jezdit do obou. Letos to bude poslední turnaj, příští rok se vrátíme,“ nastínil už v úvodu Ondřej Novotný.

Později byl konkrétnější. „My se s Ostravou nijak zásadně neloučíme. Teď je to určitě na rok, jelikož jsme zvyklí tady být vždy dvakrát. Pak uvidíme,“ řekl s tím, že organizaci moc nevyhovují nejasné termíny zejména kvůli programu hokejové extraligy.

„Když se blíží play off, tak pořád nevíš. Pořád s tím bojujeme. I na Slovensku. Není příjemné, že hokej je přede vším ostatním,“ pokračoval Ondřej Novotný, jemuž plánovaná menší hala s kapacitou okolo sedmi tisíc míst nevadí.

Oktagon v Ostravě: Šampiony Keita a Paradeiser, Xavier vyzval Vémolu. Co domácí?

Zdroj: David Hekele

„My všichni, kteří chodíme na Vítkovice, víme, že to není hokejová hala. I když je narváno, a dobrá kulisa, tak to jde hodně do stran. Nevyhovuje ani dole zázemí pro občerstvení a podobně,“ vysvětloval Novotný. „Že se nedohodli s dědici architektonického záměru o předělání haly, aby se změnil její vnější ráz haly, je fajn, ale na druhé straně je rok 2024, takže se musíš posunout dál,“ pokrčil rameny šéf Oktagonu.

Rozdíl mezi tím, kdy organizuje turnaj v Ostravar Aréně, a potenciální nové hale, byl mohl být okolo tří milionů korun. „A to v rozpočtu, se kterým v příštích letech počítáme, není zásadní,“ vylíčil Novotný. „Jestli tady je deset tisíc lidí, ale atmosféra nebude ideální, a pak budete mít halu pro sedm tisíc, ovšem v novější hale a pohodlnějším zázemí, tak můžete dát i dražší lístek. Ale nejde o dramatický rozdíl,“ opakoval Novotný.

„A lístky se dají vždy zdražit, abychom to dohnali,“ rozesmál zhruba šest stovek lidí v sále druhý z hlavních mužů Oktagonu Pavol Neruda. „Je to jako Štvanice, která má podobnou kapacitu a skvělou atmosféru. Kvůli tomu se tam vracíte,“ dodal slovenský promotér. „Proto jdeme i v Bratislavě do Peugeot Arény, která má kapacitu ještě menší, ale chceme zažít zase něco jiného,“ upřesnil Ondřej Novotný.

KOMENTÁŘ: Obří tiskovka, hvězdy, Gamechanger. Ostrava stále mezi elitou Oktagonu

OSOBNOSTI I ODVETA STOLETÍ

Organizace rozburácela sál oznámením, že karvinský rodák David Kozma se do koloběhu zápasů vrátí v červnu v Edenu proti Rumunovi Ionu Surduovi. Druhou částí tiskovky byli přítomni kromě aktérů hlavního sobotního duelu Kincla a Poláka Wawrzyniaka také Matěj Peňáz, potažmo Němec Christian Jungwirth s Robem Pukačem, nebo hlavně složení očekáváné „odvety století“ – Karlos Vémola a Attila Végh.

Zejména slovenský zápasník byl naladěn velmi dobře a několikrát rozesmál publikum. Třeba u otázky na to, jestli by se s českým rivalem nebál wrestlit. „Anoooo,“ odpověděl dlouze. „Co by ne? Že jsem ho v prvním zápase porazil knockautem, neznamená, že teď bych se s ním nepopasoval. Takže si s ním podám ruku a hned jdu takedowny,“ smál se Végh.

Šéf Vítkovic o nové hale v Ostravě: Nastal zlomový moment. Proč menší kapacita?

Jaký má vztah k soupeři s postupující přípravou? „Určitě to není tak, že bych ho nenáviděl. Já ho miluji. Vždyť mi změnil život,“ žertoval. Vémola, který v sobotu odletí chystat se do USA a poté nabírat kondici do Thajska, držel vesměs kamenný výraz.

„Pak budu mít devět týdnů na sparingový kemp, a to vím, že mi stačí. Celou přípravu ale budu muset překopat, když slyším, že Attilka bude se mnou wrestlit,“ usmál se aspoň na chvíli Vémola. „Budu mu držet palce a těším se na to,“ hlesl bijec, který po předchozích porážkách udělal v přípravě určité změny.

„Karlos je v podobné pozici jako já tehdy, kdy mi říkali, že jsem starý a tak. Já ho vůbec nepodceňuji, jdu si za svým, jako bych s ním zápas ani neměl. Zápas může trvat celý, polovinu, pár minut, nebo pár vteřin. Těžko predikovat. To se uvidí až v červnu,“ vyhlížel Végh léto v Edenu.

Hadamczik o hokejové hale v Ostravě: Bere Vítkovicím šestého hráče, akce zmizí

„Já po posledním zápase žádné predikce dávat nebudu, ale co mohu garantovat, tak do pátého kola po pětileté Attilkově pauze to nedojde. A pokud to vydrží do pátého kola, tak klobouk dolů,“ slíbil Vémola. „Děkuji,“ odvětil Végh.

Aktuálním tématem je však ostravský souboj o titul, pás obhajuje Patrik Kincl, který jde do bitvy o titul proti polskému sokovi navzdory nedávnému zranění očnice. „Pro mě je to otazník, jak to bude v zápase fungovat. Delší čas mi nepomůže, co mělo srůst, to srostlo. Až přijde úder, tak uvidím, jestli je to v pořádku, nebo ne. Ale mám indicie, že by to mělo být v pohodě,“ zadoufal brněnský rodák.

„Třeba mi sparing v helmě pomůže. Plán mám nastavený na to, abych byl v krytý. A když se to zblázní, tak uvidím, jak na tom jsem,“ doplnil.