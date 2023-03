Největší aplaus zhruba sedmi stovek diváků sklidil už v první části takřka čtyřhodinové tiskovky David Kozma, který při setkání všech šestnácti účastníků pyramidy Gamechanger vyhlásil, že nehodlá o den později podcenit Poláka Luksze Siwiece. To ale nakonec nepatřilo k tomu nejzajímavějšímu, co se v sále nedávno otevřeného objektu Ostravské univerzity dělo.

Trochu se škorpili – a nutno říct, že místy i vtipně – zmínění Lohoré s Krištofičem, jenž na sebe narazí v sobotu právě v Gamechangeru. Na výměnu názorů došlo i mezi Gruzíncem Amiranem Gogoladzem a Louisem Glismanem, jelikož prvně jmenovaný jako jediný ráno nenavážil. „Není to profesionální,“ dušoval se Glisman. To ještě nevěděl, že Gogoladze jeho protivníkem nakonec nebude, jelikož nebyl sschopný splnit váhový limit. Nahradil ho Andrej Kalašnik.

Podobným způsobem napadl v druhé části tiskovky, kdy se na pódiu sešlo šest současným šampionů, včetně Karlose Vémoly a Patrika Kincla, Jonas Magard Gustava Lopese. „Zlomím ti znovu čelist, pokud nepřestaneš,“ reagoval Američan Lopes a poukázal na zranění, které dánský zápasník utrpěl nedávno při tréninku.

Mela se však strhla o chvíli dříve. Velké „divadlo“ spustili Losene Keita a Mate Sanikidze, kteří se střetnou na konci dubna v Bratislavě o titul v pérové váze. „Vyjadřoval se o mně, měl hodně otázek, a já jsem tady, abych mu je zodpověděl,“ hlásil Sanikidze, který pás obhajuje, když loni v prosinci porazil v Ostravě Tichotu. Keitovi půjde o druhý titul, již nyní v Oktagonu vládne lehké váze.

KINCL: DVOUMINUTOVÁ RANDÍČKA

A právě pětadvacetiletý Belgičan mu přikázal, aby byl zticha, opřel se do jeho špatné angličtiny, kdy Sanikidze využívá pomoci překladatele. A po chvíli ani nemínil čekat téměř dva měsíce na bitvu v kleci, chtěl si to rozdat rovnou. Oba se k sobě přiblížili, kopli se, ale většímu kontaktu zabránili mezi nimi stojící promotéři Ondřej Novotný s Pavolem Nerudou. A i když se posléze situace lehce uklidnila, pokračovalo vše vzájemným překřikováním. Sanikidze několikrát odpověděl Keitovi vztyčeným prostředníčkem.

Výkřiky doprovázely i další průběh brífinku, na konci večera při staredownu došlo opět na kontakt. „S kluky jsem spokojený. Nás, myslím si, už byli lidé přesycení,“ reagoval Patrik Kincl na dotaz z řad médií, že on slovní střet nechystá. „Mám říct něco chytrého?“ usmál se Karlos Vémola. „Já také myslím, že bylo řečeno dost a pojďme to nechat na klec v O2 Aréně. Před Kinclem si člověk musí dát pozor na pusu, on už ty trashtalky nemá rád, je furt uplakaný, a tahá to až k soudům,“ rýpl si dále do rivala Vémola.

Karlos Vémola a Patrik Kincl.Zdroj: Oktagon MMA

Ačkoli do té doby vystupovali oba rivalové smířlivě, tímto zažehli nový svár. „Jo, tak nenechám si líbit pomluvy a lži, které si vymýšlíš. A ve finále jsi mě k žalobě přivedl sám tím, že žaluješ mladou žabku, s níž chodíš na dvouminutová randíčka a ona přizná pravdu,“ odvětil Kincl soupeři za aplausu publika s poukázáním na jednu z Vémolových kauz z poslední doby.

„Tady máme typického Kincla, že bude šťourat do soukromí, než do zápasu. Tam nemá co říct, protože nemá mě čím porazit,“ podotkl Vémola. „Protože k němu nedošlo a mám strach, že ani nedojde. Že si něco vymyslíš,“ reagoval Patrik Kincl. „Byly tady výmluvy na knockaut, v prosinci zranění, co přijde teď? Koleno, záda… Na to jsem zvědavý,“ narážel na fakt, že kvůli zdravotním trablům nemohl Vémola k duelu nastoupit na konci minulého roku.

VÉMOLA: JÁ ZÁPASIL V MOTOLE

První Čech v UFC upozornil, že sám Kincl mohl v O2 Aréně zápasit proti náhradníkovi. „To ses ale pos…. To se mi nikdy nestalo, že by se mi zranil soupeř a já nenastoupil. Ty jsi zraněný nebyl, pak sis vymyslel ruku. A já mezitím zápasil v Motole,“ připomněl Karlos Vémola. „Čtyři roky pláčeš o odvetu. Víme, jak to dopadlo v prvním zápase, dopadne to i ve druhém. Pak už bude konec. Konec tvých žalob, keců, konec,“ doplnil Vémola s tím, že je mu jedno, proti komu získá v květnu pás šampiona střední váhy.

„To tam musíš nejprve nastoupit,“ poznamenal Kincl, který Terminátorovi vyčítal i dubnový zápas s Al Matavaem v Liberci. „Před čtyřmi lety jsi nedokázal, teď to nedokážeš zas, a nebude gamechanger, nebude titul, budeš v prd…,“ dodal Vémola, na jehož stranu se nahlas v publiku postavila i jeho žena Lela. „To si vyřídíme v květnu v O2 Aréně. Jsou to pánské řeči, do toho by ženy neměly zasahovat,“ uklidnil partnerku Vémola.

Promotér Ondřej Novotný riziko, že by ani v květnu na očekávaný duel nedošlo, bere jako dennodenní chleba. „Je to nejdrsnější sport světa, ve kterém se lidé zranili i v šatně při rozcvičování. Viz Pavol Langer, který přišel z tržným cutem v Pardubicích, kdy ho otevřel trenér. Musíme si přiznat, že se může stát cokoliv,“ byl nad věcí Novotný a zmínil, že jeden z původních účastníků Gamechangeru, John Hathaway, se zranil při běhu.

„Netrápíme se tím. V momentě, kdy se to stane, tak buď máme připraveny varianty, nebo děláme to nejlepší pro fanoušky, aby nás to celkově bavilo. A zatím baví,“ uzavřel Ondřej Novotný s tím, že pokud by ani květen nevyšel, zápas Kincl v. Vémola by u ledu neskončil. Dočkal by se dalšího náhradního termínu.