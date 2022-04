Mikulášek k Oktagonu v Ostravě: Chtěl jsem to vzdát, teď jsem smířený se vším

„Vnímám to, že Ostrava je pro mě speciální. Jsem tu doma, znám tu všechny a myslím, že turnaj má tu nejlepší atmosféru. Nepřekonatelná věc,“ přibližuje své pocity Ondřej Novotný, který je ostravským rodákem a velkým fanouškem Baníku.

V rámci vážení však proběhne i tisková konference, tzv. Oktagon Time. „Ukážeme vše, co jsme za ty dva roky udělali, kam jsme se posunuli a co máme před sebou. Když to tak řeknu, na naši tiskovku přijde více lidí než na jakýkoliv jiný turnaj v Čechách. To je prostě zážitek,“ láká Novotný do již vyprodaného hlediště.

V sobotu pak dojde na jedenáct duelů, které se budou chtít zapsat do paměti všech fanoušků bojových sportů. Ať už to bude souboj Václava Mikuláška s Tomášem Melišem, dvou nedávných kamarádů, kteří si nyní nemohou přijít na jméno, nebo klání amerického „Grizzlyho“ s norským Vikingem, tedy Jeremy Kimball proti Thomasi Narmovi.

Chybět nebude očekávaná obhajoba titulového pásu v podání Davida Kozmy, soupeřem mu bude veterán Petr Kníže. „K tomu máme i dva ženské zápasy, takže si opravdu vybere kdekdo. Jsem z toho nadšený,“ dodává šéf Oktagonu.

