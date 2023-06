/FOTOGALERIE/ V českém stolním tenise je Marie Hrachová legendou. Z mistrovství světa a Evropy přivezla jedenáct medailí, na olympiádě v Soulu 1988 se probojovala až do semifinále, což zatím žádná z Evropanek nedokázala. Po ukončení reprezentační kariéry předává své zkušenosti dalším hráčkám. Mimořádnou práci s dlouhodobými úspěchy ostravské rodačky ocenila Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru titulem profesionální trenérku roku 2022.

Legendární stolní tenistka Marie Hrachová byla Komisí rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru oceněna jako profesionální trenérku roku 2022. | Foto: olympijskytym.cz/Martin Flousek

Dalšími oceněnými osobnostmi byli například basketbalový trenér Miroslav Vondřička, trenérka zlatých juniorských reprezentantek v cheerleadingu Nikola Dohnalová a další dvě desítky dam, které ke sportu vedou děti po celý svůj život.

Jejich role je velmi důležitá. „Často jen díky trenérkám a cvičitelkám si děti najdou cestu ke sportu. Jsou to takové diamanty a jsem moc ráda, že je jich mezi námi tolik,“ líčila předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Ilona Burgrová a pokračovala: „Vážím si i všech těch, kteří si našli čas a napsali nám právě jména a příběhy všech trenérek a cvičitelek, které svůj život spojily se sportem.“ Za celoživotní dobrovolnou činnost obdrželo pamětní list celkem 21 žen.

Na Ostravu zapomeňte, řekly si české volejbalistky a vrátily Rumunkám porážku

V kategorii Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy si převzala ocenění Marie Hrachová. Ta před padesáti lety vzala poprvé do ruky pingpongovou pálku a už ji neodložila. Stolní tenis pro ni znamená životní poslání. Zúčastnila se olympijských her v Soulu i Barceloně a stala se nejúspěšnější českou reprezentantkou posledních čtyř dekád. Po ukončení aktivní kariéry se dala na dráhu trenérky a své zkušenosti předává dalším generacím. „Moc si ocenění vážím, protože se to každému nepoštěstí. Je to zadostiučinění za ty roky, co člověk trénuje a žije sportem,“ popsala.

Marek Tesař o beachi v Ostravě: Jde o velkou párty a krásný sport

Komise rovných příležitostí ve sportu je součástí Českého olympijského výboru a jeho předseda Jiří Kejval si uvědomuje důležitost ocenění práce, která je nenápadná. „Český olympijský výbor už po šestnácté ocenil trenérky a cvičitelky. Jejich role je pro společnost nepostradatelná, často jsou ale bohužel nedoceněné. A tak se snažíme každý rok ocenit inspirativní ženy, jejich práce si to zaslouží,“ řekl. „Mám toto slavnostní vyhlášení moc rád, protože je zde vždy skvělá a inspirativní atmosféra,“ dodal.

Vedle trenérek a cvičitelek nezapomíná Komise rovných příležitostí ve sportu ani na muže, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj sportu žen. Může se jednat o trenéra, který vychoval generace sportovkyň, nebo o člověka, jenž prosazuje rovné příležitosti ve sportu, podporuje aktivní činnost žen ve sportu v různých oblastech a na jakékoli úrovni. Tentokrát byl oceněn Miroslav Vondřička, jenž je neodmyslitelně spjat se strakonickým basketbalem i národním týmem. Československé juniorky se pod jeho vedením staly mistryněmi Evropy.

Úžasná kulisa. Párty na pláži si užívaly světové hvězdy i fanoušci. Najdete se?

MARIE HRACHOVÁ

Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy

V letošním roce oslavila dvě významná jubilea. Před padesáti lety vzala poprvé do ruky pingpongovou pálku a od té doby ji neodložila. Nejprve se stala nejúspěšnější českou reprezentantkou posledních čtyř dekád. Výčet jejích úspěchů by byl dlouhý, získala 11 medailí na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy a 14 medailí na mistrovství Evropy juniorů. Na olympijských hrách v Soulu v roce 1988 se dostala až do semifinále dvouhry, tohoto umístění až dosud žádná z Evropanek nedosáhla.

Třicetileté jubileum se vztahuje k její trenérské kariéře. Po olympijských hrách v Barceloně ukončila hráčskou kariéru a dala se na dráhu trenérskou. Úspěšně působila na klubové úrovni i u ženské reprezentace ČR a jako osobní trenérka Dany Hadačové se zúčastnila olympijských her v Pekingu 2008. Stolní tenis se pro ni stal nejen celoživotní láskou, ale také posláním. Předává své bohaté hráčské i trenérské zkušenosti s velkým entuziasmem dalším generacím.