Já se přiznám, že moc nehodnotím, nejsem ten typ, který se ohlíží a dívá zpátky. Spíše chci mít pořád něco před sebou, něco, na co se můžu těšit. Proto pořád vymýšlím, abych měl něco tam na obzoru. To je pro mě důležité.

Určitě ta radost, protože pořád mi to přináší ze všeho nejvíc. Vidíme lidi, jak si to užívají, jak to jde, děláme eventy, které lidi chtějí vidět. To je pro nás nejdůležitější.

Pro mě je to už třeba Lukáš Pajtina, když nastupoval na prvním turnaji do zápasu, při kterém vidíte, že to funguje. Pak určitě „Zápas století“, což bylo najednou přepnutí do jiného světa, protože O2 Aréna byla beznadějně vyprodaná. A nejdražší akce v ní. Zmiňoval jsem letadla, což vypadá skoro jako chlubení se, ale pro nás období covidu a to, že jsme začali létat sami, že jsme mohli využít tento dopravní prostředek, nám umožnilo rozjet Německo a nakonec vyprodat tamní největší halu. To je další moment. A mohl bych pokračovat.

Co byste si pomyslel, kdyby vám v zimě 2016 někdo řekl, že budete kousek od turnaje v pražském Edenu?

Že je to blázinec, že takhle to asi nepůjde. Ale bral bych to, samozřejmě, protože vždy máte své sny. Mé nejoblíbenější heslo je, že je lepší mířit ke hvězdám, a minout, než na kupu hnoje, a trefit. My už teď víme, co chystáme dál, a u Edenu to nezůstane.

Zpěvák Marek Ztracený si po třech vyprodaných Edenech vytyčil sen v podobě Wembley. Může to jít podobně i u vás?

Márovi to přeji, hrozně moc. U nás to do Wembley také může jít, ale nebudeme tam tak rychle, jako on.

Takže fotbalové stadiony v Německu? Je to reálné?

Reálné je to, co si představíte, a čemu sám uvěříte. Jakmile tomu nevěříte, reálné to není. Věříme těm našim hovadinám, které si vymýšlíme, a pak zkoušíme, jak moc jsme minuli.

Karlos Vémola ohlásil, že má před sebou poslední dva zápasy, Attila Végh také už končí pomalu kariéru, mezi třicátníky jsou i Kincl, Krištofič, Kozma, tedy další velké tváře Oktagonu. Je za nimi další generace, která tu káru potáhne?

Jasně, že ano. A je jich spousta, další navíc vyrostou. Před chvíli málokdo věděl o Vlastovi Čepovi, nikdo nevěřil třeba Lengálovi. A za pět let se mě budete ptát, že máme Lengála, ale je někdo za ním? Vždycky tam někdo bude, jako v jakémkoliv jiném sportu. Všichni si mysleli, že když skončí Michael Jordan, tak nikdo další nebude. A najednou byli LeBron James, Kobe Bryant a tak dál. Nové hvězdy dorůstají, a dokud to lidi bude bavit, tak to tak bude.

Do Ostravy se vrátíte v březnu, nicméně míst, kde chcete organizovat turnaje, přibývá. Kromě Česka a Slovenska jste už v Německu i Anglii, kalendář ale není nafukovací. Bude mít tedy Ostrava své místo v programu Oktagonu i v dalších letech?

Chceme to, ale samozřejmě musíme nabízet atraktivní zápasy, zároveň lidé musí mít peníze, aby tu halu naplnili. Věřím ovšem, že ano. Když lidi chodí na koncerty, proč by nechodili na Oktagon.

V sobotu nabídnete deset zápasů. Na který se nejvíce těšíte?

Já se těším hlavně na atmosféru. Program je skvělý, podařilo se to poskládat výborně, ale jeden zápas bych vybrat nemohl. Každý má svůj příběh, byť je to postavené tak, aby kvalita šla nahoru. Je jasné, že poslední dva jsou nesmyslně nabombené, ale těším se. Kdybych měl ale fakt vybrat jeden, který se může zvrtnout do šílenství, tak řeknu zápas Lengála proti Bartovi.

Může to být přestřelka…

Jasně. S nejasným výsledkem. Může stačit jedna dobrá rána. A tak to má být.